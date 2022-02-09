تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الأربعاء التاسع من فبراير 20222 عدد المباريات في كرة القدم على المستوي المحلي والأوروبي والعالمي، وحيث أن محبي ومتابعي مشاهدة الأحداث الرياضية في كل مكان يبحثون دوما على الإستمتاع بتلك المباريات، ون خلال موقع مصر فايف يمكنكم التعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات، ويستأنف الدوري المصري اليوم بعد توقف دام اكثر من شهر بسبب كأس أمم أفريقيا، وكذلك إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالإضافة لمباريات كأس العالم للاندية بالإمارات، وكأس إيطاليا، وكأس فرنسا. إستئناف مباريات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم – الأسبوع الثامن طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة إنبي ضد مصر المقاصة الأربعاء 9 فبراير 2022 5:30 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 مؤمن حسن طلائع الجيش ضد الجونة الأربعاء 9 فبراير 2022 8:00 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 أيمن الكاشف كأس العالم للأندية – نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الجزيرة ضد مونتيري الأربعاء 9 فبراير 2022 3:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة – يوتيوب على سعيد الكعبي تشيلسي ضد الهلال السعودي الأربعاء 9 فبراير 2022 6:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة – يوتيوب فهد العتيبي مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت إكستر 1 نوفل باشي توتنهام هوتسبير ضد ساوثامبتون الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD2 حفيظ دراجي مانشستر سيتي ضد برينتفورد الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 يوسف سيف أستون فيلا ضد ليدز يونايتد الأربعاء 9 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD3 حسن العيدروس كأس إيطاليا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ميلان ضد لاتسيو الأربعاء 9 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي جوزيبي مياتزا كأس فرنسا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة بيرجيرا ضد إف سي فرساي الأربعاء 9 فبراير 2022 07:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 غير مدرج نيس ضد مارسيليا الأربعاء 9 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 مضر اليوسف

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