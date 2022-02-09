موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي القناة الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم الأربعاء 9 فبراير نادى توتنهام هوتسبير نظيره نادي ساوثهامبتون في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب نادي توتنهام بمدينة لندن، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي
ويملك نادي توتنهام هوتسبير 36 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب للدوري الإنجليزي من المشاركة في 20 مباراة، وتمكن من الفوز في 5 مباراة، والتعادل في 10 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.
بينما يملك نادي ساوثهامبتون 25 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب للدوري الإنجليزي من المشاركة في 22 مباراة، وتمكن من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 6 مباريات، ويأمل في تحقيق مفاجأة وهزيمة فريق توتنهام هوتسبير على أرضه.
موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|تو تنهام هوتسبير ضد ساوثامبتون
|الأربعاء 9 فبراير 2022
|9:45 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD2
|محمد بركات
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