انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في كأس إيطاليا لكرة القدم القناة الناقلة وتشكيل الفريقان ومعلق المباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة كبيرة اليوم الأربعاء يستضيف فريق ميلان نظيره فريق لاتسيو في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب سان سييرو بمدينة ميلانو الإيطالية، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة الكبيرة التي تأتي أهميتها كبطولة ثانية بعد الدوري الإيطالي ” الكالتشيو”. التشكيل المتوقع للفريقين يبدأ المدير الفني ماوريسيو ساري لنادي لاتسيو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: توماس ستراكوشا

رباعي خط الدفاع: السيد هساج – فرنشياكو أتشيربي – لويز فيليبي – توما باسيتش

خط الوسط المدافع: ماتيا زاككاجني – دانيلو كاتادي

خط الوسط الهجومي: فيليبي أندرسون – سيرجاي ميلينكوفيتش – آدم ماروشيتش

خط الهجوم: بيدرو ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: بيبي رينا – ماريوس ادامينو – ستيفان زادو – باتريسيو جابارون – جين دانييل – لوكاس ليفا – مانويل لاتزاري – أندرية أندرسن – لوكا روميرو – لويس ألبيرتو – فيدات موريكي – راؤول مورو بينما يبدأ المدير الفني ستيفانو بيولي لنادي ميلان المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ميك مايغنان

رباعي خط الدفاع: أليسيو رومانيولي – فرانك كيسي – فيكايو توموري – أليساندرو فلورينزي

خط الوسط المدافع: رادي كرنيتش – فودي بالو

خط الوسط الهجومي: براهيم دياز – ساندرو تونالي – جونيور ميسايس

خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: انطونيو ميراتي – بيير كالولو – تيموي باكايوكو – ماتيو غابيا – اسماعيل بن ناصر – دانييل مالديني – اوليفية جيرو – الكسيس سايلمايكرز – صامويل كاستييخو – كيبريان تاتاروسانو موعد مباراة إيه سي ميلان ضد لاتسيو في كأس إيطاليا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة ميلان ضد لاتسيو الأربعاء 9 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي خالد الغول جوزيبي مياتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو في كأس إيطاليا لكرة القدم القناة الناقلة وتشكيل الفريقان ومعلق المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.