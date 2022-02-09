موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي القناة الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

يواجه اليوم الأربعاء 9 فبراير مانشستر سيتي نظيره فرق برينتفورد في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب الإتحاد معقل نادي مانشستر سيتي بمدينة مانشستر الإنجليزية، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، للتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة المتصدر مان سيتي.

موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويملك المان سيتي 57 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب الدوري الإنجليزي من المشاركة في 23 مباراة، وتمكن من الفوز في 18 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 2 مباريات، ويتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي ليفربول.

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بينما يملك نادي برينتفورد 23 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب للدوري الإنجليزي من المشاركة في 23 مباراة، وتمكن من الفوز في 6 مباراة، والتعادل في 5 مباريات، والهزيمة في 12 مباريات، ويأمل في تحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية ضد فريق مانشستر سيتي على أرضه.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين

طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة مان سيتي ضد برينتفورد الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 رؤوف خليف

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