نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والهلال كأس العالم للأندية 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والهلال كأس العالم للأندية 2021، ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العربية واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة، والتي ستجمع بين الأهلي المصري والهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في واحدة من المباريات المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل جماهير الفريقين، حيث ستقام هذه المباراة على أرضية ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2021.

الأهلي المصري استهل مشواره بالفوز على فريق مونتيري المكسيكي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، إلا أنه تلقى الخسارة له في دور نصف النهائي بهدفين دون رد على حساب فريق بالميراس البرازيلي، ليكون النادي الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي المصري قد بدأ مشواره بكأس العالم للأندية 2021 وهو يعاني من عدة غيابات سواء للإصابة، أو بسبب مشاركة اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر في بطولة كأس إمم إفريقيا 2021، والتي وصل فيها المنتخب المصري إلى المباراة النهائية، ليغيب لاعبو الأهلي المصري عن مواجهة مونتيري وبالميراس، إلا إنه في المباراة الثانية بدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بالدفع ببعض العناصر التي شاركت مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

على الجانب الآخر فقد استهل الهلال السعودي مشواره بكأس العالم للأندية 2021 بالفوز على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف، قبل أن يتلقى الفريق المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 الهزيمة على يد فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي والهلال

هذا وقد تقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2021 مساء يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، حيث ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثاثة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

هذا وسيتمكن جماهير النادي الأهلي في مصر من متابعة مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 2021 من خلال قناة أبوظبي الرياضية إكسترا عبر موقع يوتيوب، وتطبيق القناة عبر موقها الرسمي، كما ستقوم قناة SCC 7 السعودية بنقل أحداث المباراة عبر شاشتها بشكل مباشر.