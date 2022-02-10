تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير.. تعرف على ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي زاد عنها البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء العالم كله وهو تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير، وذلك حيث يقوم الإتحاد الدولي لكرة القدم بالإعلان عن التصنيف الخاص بالمنتخبات حول العالم كله في كل شهر جديد حيث يتغير التصنيف بناءً على عدد المباريات التي يخوضها كل منتخب وكذلك على حسب ما حققه المنتخب من الفوز أو الخسارة أو إحراز بطولة أو تحقيق أي ألقاب، وشهد التصنيف الجديد لهذا الشهر قفزة جيدة لمنتخب مصر وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققها المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فيما شهد منتخب الجزائر تراجع في التصنيف بسبب نتائجه الأخيرة السيئة.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير

قامت الحساب الرسمي للفيفا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بالإعلان عن تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير حيث قام بنشر أول 10 منتخبات في التصنيف وهم:-

منتخب بلجيكا. منتخب البرازيل. ومنتخب فرنسا. منتخب الأرجنتين. منتخب إنجلترا. ومنتخب إيطاليا. منتخب إسبانيا. منتخب البرتغال. ومنتخب الدنمارك. منتخب هولندا.

ترتيب المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا 2022

وبعد أن تعرفنا على تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 شهر فبراير لأول 10 منتخبات في العالم نتعرف الآن على التصنيف الخاص بالمنتخبات العربية والتي شهدت العديد منها ارتفاع في التصنيف فمثلًا مصر كانت في الترتيب 45 قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا أصبحت الآن في المركز الرابع والثلاثين بعد نهاية البطولة، وجاءت ترتيب المنتخبات العربية كالآتي:

منتخب المغرب (1587.78 نقطة) في المركز 24 عالميًا. منتخب مصر (1497.05 نقطة) في المركز 34 عالميًا. ومنتخب تونس (1489.92 نقطة) في المركز 36 عالميًا. منتخب الجزائر (1460.93 نقطة) في المركز 43 عالميًا. منتخب قطر (1437.91 نقطة) في المركز 52 عالميًا. منتخب السعودية (1433.95 نقطة) في المركز 53 عالميًا. ومنتخب الإمارات (1353.1 نقطة) في المركز 69 عالميًا. منتخب العراق (1325.44 نقطة) في المركز 74 عالميًا. منتخب عمان (1301 نقطة) في المركز 79 عالميًا. ومنتخب البحرين (1263.61 نقطة) في المركز 89 عالميًا.

فيما احتل المنتخب السنغالي بعد فوزه بالبطولة الأفريقية على حساب المنتخب المصري على المركز الـ 18 عالميًا ويعتبر هو أول التصنيف الأفريقي.