برشلونة يدرس التراجع عن اتفاقه مع أستون فيلا بشأن كوتينيو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس عن تطورات بشأن صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو، من برشلونة إلى أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتألق كوتينيو في أول 5 مباريات مع الفريق الإنجليزي من خلال تسجيله 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويشمل الاتفاق بين برشلونة وأستون فيلا، إعارة كوتينيو لمدة 6 أشهر، مع وجود بند للشراء (غير إلزامي) بقيمة 40 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه عند إتمام الصفقة، لم يكن بعض مسؤولي برشلونة متفائلين بشأن استعداد النادي الإنجليزي لدفع 40 مليون يورو، لشراء اللاعب البرازيلي في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني سيحاول التخلص من كوتينيو بأي شكل، حتى لو اضطر لبيعه بأقل من 40 مليون يورو، وذلك لتوفير راتبه الضخم في آخر مواسم عقده مع برشلونة، الذي ينتهي في صيف 2023.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيع كوتينيو مقابل 25 أو 30 مليون يورو لن يكون صفقة فاشلة لبرشلونة، بل خطوة جيدة بالنظر لمستواه الباهت قبل الرحيل. ولذلك سيتراجع النادي الكتالوني عن شرط الـ40 مليون وسيوافق على مبلغ أقل للتخلص من النجم البرازيلي.

المصدر: وكالات