نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة ثأرية في الكلاسيكو السعودي .. موعد مباراه الاتحاد والنصر الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الاتحاد والنصر ، مواجهة ساخنة تمثل مباريات الأسبوع الـ٢٠ من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ ، يحتضنها مساء الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، تجمع فريقا النصر والاتحاد ، حيث يسعى الأول للثأر وتقليص الفارق في الصدارة، فيما يسعى الأخير لإحكام سيطرته على القمة والمضي قدما نحو اللقب المحلي التاسع في تاريخه.

خلال السطور القادمة، سنتناول تفصيلًا الكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراه الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي .

مباراه الاتحاد والنصر

مرة أخرى يجدد فريقا النصر والاتحاد الموعد مع مواجهة جديدة، في إطار لقاءات الدور الثاني من الدوري السعودي .

حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظهما في لقب جديد، أو مركز ثاني على الأقل مؤهل ل دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

نستعرض في البداية جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع الـ20:

يمتلك نادي الاتحاد السعودي أفضلية مثالية قبل مواجهة الكلاسيكو.

حيث يحتل صدارة المسابقة السعودية الأقوى عربيًا وآسيويًا برصيد ٤٤ نقاط وصافي ٢٥ هدفًا.

فضلا عن امتلاك العميد مباراة مؤجلة من الأسبوع ال١٢ من الدوري السعودي بسبب مشاركات الزعيم في دوري أبطال آسيا و كأس العالم للأندية ٢٠٢١ .

ولدى النمور رقم قياسي مميز هذا الموسم، إذ نجح في تحقيق ٩ انتصارات متتالية.

بدأت انتصارات المونديالية القياسية أمام الحزم بهدف، مرورًا ب الفتح ثم الطائي و الاتفاق و الباطن و الفيحاء و الرائد و الفيصلي ، قبل أن تُختتم أمام أبها برباعية.

ولا يبتعد نادي النصر السعودي كثيرًا عن مضيفه في لقاء الجمعة.

إذ يحتل العالمي وصافة ترتيب دوري المحترفين السعودي ، برصيد ٣٨ نقطة وصافي ١٧ هدفًا، بفارق ٦ نقاط فقط عن متصدر الترتيب.

وعلى ذكر الأرقام القياسية في الدوري السعودي ، فمنذ تولي الأرجنتيني ميجيل انخيل روسو الإدارة الفنية لفريق العاصمة نجح في تحقيق ٧ انتصارات متتالية.

انطلق قطار الانتصارات النصراوية في لقاء ديربي الرياض أمام الهلال ، وأكمل طريقه أمام الحزم و الفتح و ضمك ، وجاء الفوز الأكبر أمام الفيصلي، ثم التعاون، واختتمت المسيرة أمام الطائي بالأسبوع الماضي.

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر

على صعيد المواجهات النصراوية الاتحادية في الدوري السعودي ، فقد التقى العملاقين من قبل في إجمالي ٩٨ مواجهة.

حقق الاتحاد الفوز في ٣٧ مباراة، فيما فاز النصر في ٣٠ لقاءً، وخيم التعادل على ٣١ مواجهة، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

على صعيد الأهداف المسجلة في إجمالي المواجهات، أحرز العميد ١٤٤ هدفًا، بينما سجل العالمي ١٢٢ هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الاتحاد والنصر ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني”، فكانت فوز الاتحاد بنتيجة ( ٥-٢ ).

جاء ذلك في لقاء الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم ٢٠١١/٢٠١٠ .

أما عن أكبر فوزه ل الاتحاد ضد النصر ، فجاء بنتيجة ( ٦-٠ ).

وذلك في الدوري السعودي الممتاز موسم ١٩٩٧/١٩٩٦.

بينما حقق النصر أكبر فوز له على الاتحاد بنتيجة ( ٥-٠ ).

جاء ذلك في لقاء الدور الثاني من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين موسم ٢٠١٦/٢٠١٥.

موعد مباراه الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو السعودي ، مساء الجمعة، في تمام الثامنة والثلث ( ٨:٢٠ م ) بتوقيت السعودية، السابعة والثلث ( ٧:٢٠ م ) بتوقيت مصر، الخامسة والثلث ( ٥:٢٠ م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة الاتحاد والنصر ، فكما اعتدنا في “ثقفني” يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسمية حكم اللقاء قبل انطلاقه بساعات.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ببث أحداث اللقاء عبر قناة SSC 1 .

وحول معلق مباراة النصر والاتحاد ، فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل بشأن موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة ، ورحلة وترتيب الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الحالي، إضافة إلى تاريخ لقاءات النصر والاتحاد في الدوري السعودي .