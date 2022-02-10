تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 10 فبراير أبرزها ليفربول ضد ليستر سيتي ويوفنتوس مع ساسولو والأرسنال يواجه وولفرهامبتون

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الخميس العاشر من فبراير 20222 عدد المباريات في كرة القدم على المستوي المحلي والأوروبي والعالمي، وحيث أن محبي ومتابعي مشاهدة الأحداث الرياضية في كل مكان يبحثون دوما على الإستمتاع بتلك المباريات، ومن خلال موقع مصر فايف يمكنكم التعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات، ويستكمل الدوري المصري اليوم بعد توقف اكثر من شهر بسبب إقامة كأس أمم أفريقيا، وكذلك إستئناف مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم خاصة قمة الأسبوع بين ليفربول وليستر سيتي وعودة محمد صلاح، بالإضافة لمباريات، وكأس إيطاليا، وكأس فرنسا، وكأس إسبانيا.
إستئناف مباريات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم – الأسبوع الثامن
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|البنك الأهلي ضد سموحة
|الخميس 10 فبراير 2022
|5:30 بتوقيت القاهرة
|أون تايم سبورت 2
|محمد الكواليني
|الإسماعيلي ضد فيوتشر
|الخميس 10 فبراير 2022
|8:00 بتوقيت القاهرة
|أون تايم سبورت 1
|حاتم بطيشة
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|ليفربول ضد ليستر سيتي
|الخميس 10 فبراير 2022
|9:45 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD1
|أحمد البلوشي
|وولفرهامبتون ضد الأرسنال
|الخميس 10 فبراير 2022
|9:45 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD2
|حفيظ دراجي
كأس إسبانيا لكرة القدم – ذهاب نصف النهائي
|طرفي المبارة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|أتلتيك بلباو ضد فالنسيا
|الخميس 10 فبراير 2022
|10:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|Tivibu Spor 2
|سان مافيس
كأس إيطاليا لكرة القدم – ربع النهائي
|طرفي المبارة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|ملعب المباراة
|أتالانتا ضد فيورينتينا
|الخميس 10 فبراير 2022
|07:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|غير مدرج
|ملعب اتالنتا
|يوفنتوس ضد ساسولو
|الخميس 10 فبراير 2022
|10:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|خالد الغول
|أليانز ستاديوم
كأس فرنسا لكرة القدم – ربع النهائي
|طرفي المبارة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|نانت ضد باستيا
|الخميس 10 فبراير 2022
|10:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD2
|غير مدرج
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محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012