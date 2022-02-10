نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأهلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر ملايين الجماهير السعودية والمصرية موعد مباراة الأهلي والعلال في كأس العالم للأندية 2021م، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، خصوصًا بعد خسارة نادي الزعيم السعودي بهدف نظيف أمام نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات، بقدم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم البلوز، فيما خسر النادي الأهلي المصري من بالميراس البرازيلي بهدفين دون ردٍّ في المواجهة التي احتضنها ملعب آل نهيان في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

وننشر موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 2021م، خِدمة للجماهير السعودية والمصرية التي تنتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر، وذلك على النحو التالي:

تُقام مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي يوم السبت المقبل 12 فبراير 2022م.

وتنطلق المباراة الساعة 3:00 عصرًا وفق توقيت القاهرة.

كما تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرًا وفق توقيت مكة المكرمة.

ويحتضِن ملعب آل نهيان في الإمارات المباراة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والهلال السعودي ببطولة العالم للأندية

ويُمكن متابعة المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي المصري والهلال السعودي ببطولة العالم للأندية 2021م، من خلال قنوات SSC السعودية، أو عن طريق الإنترنت عبر خدمة شاهد VIP، أو من خلال تطبيق أبو ظبي الرياضية.

الهلال السعودي يتقدم بطلب للجنة المنظمة لكأس العالم

تقدّم نادي الهلال السعودي بطلبٍ رسميٍّ إلى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، أكد من خلاله ضرورة احترام أبطال القارّات الأربع، وعدم تفضيل بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، على أبطال قارتي آسيا وإفريقيا، وذلك وفق الصّحفي السعودي حمد الصويلحي.

وخلال ظهوره بقناة أبوظبي الرياضية، تمنى “الصويلحي” أن يتقدم النادي الأهلي المصري هو الآخر باعتراض أو اقتراح كما حدث من إدارة نادي الزعيم السعودي إلى اللجنة المنظمة للبطولة، لتعديل نظامها، لأنّ أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية حظوظهم أكبر، كما تمنى أن تكون هناك مبادرة من النادي الأهلي بتقديم اقتراح للفيفا مثلما فعل نادي الهلال، حتى لا تحصل أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على الأفضلية، خصوصًا فيما يتعلق بالرّاحة.