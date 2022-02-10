موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي القناة الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق ليستر سيتي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاذ لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط، ليفربول من أجل الضغط على مانشستر سيتي المتصدر، وليستر سيتي لتحسين التواجد في جدول الدوري الإنجليزي.

يملك نادي ليفربول 48 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر من المشاركة في 22 مباراة، تمكن من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، والهزيمة في مباراتان، ويملك نادي ليستر سيتي 26 نقطة في المركز الثاني عشر ترتيب الدوري،وشارك في 20 مباراة خلال هذا الموسم، وتمكن من الفوز في 7 مباراة، والتعادل في 5 مباريات ، والهزيمة في8 مباريات.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول خلال المباراة

يبدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتى – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: نابي كيتا- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جويل ماتيب – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو – دياز

التشكيل المتوقع لنادي ليستر سيتي خلال المباراة

يبدأ المدير الفني بريندان روجرز لنادي ليستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

رباعي خط الدفاع: جوني إيفانس – كاجلار ايفانس – تيموثي كاستانبي – لوك توماس

خط الوسط المدافع:- ويلفريد نديدي – هارفي بارنس

خط الوسط الهجومي: بوبكاري سوماري – جيميس ماديسون – اديمولا لوكمان

خط الهجوم: جيمي فاردي

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: داني وارد – بانيك فيتجارد – دانيال امارتي – كيرنان دوسبوري هول – مارك ألبرايتون – حمزة تشودهوري – كليتشي إيهيناتشو – أيوزى باريز – باتسون داكا

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين