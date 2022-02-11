تعرف على تصنيف الفيفا لشهر فبراير مصر تقفز والسنغال تتصدر إفريقيا والمغرب عربيا وبلجيكا عالميا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر فبراير، وقفز المنتخب المصري قفزة كبيرة في التصنيف على المستوى العالمي والإفريقية والعربي، بالرغم من خسارة نهائي أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، وكان المنتخب المصري في المركز 45 عالميا التصنيف الماضي، أما في هذا التصنيف جاء في المركز 45 عالميا، والرابع إفريقيا، والثاني عربيا بعد منتخب المغرب، وظل منتخب السنغال الأول إفريقيا، والمغرب الأول عربيا، ومنتخب بلجيكا الأول عالميا. أولا: ترتيب أفضل 10 منتخبات أفريقية في تصنيف الفيفا للمنتخبات 18 عالميا منتخب السنغال

24 عالميا منتخب المغرب

32 عالميا منتخب نيجيريا

34 عالميا منتخب مصر

36 عالميا منتخب تونس

38 عالميا منتخب الكاميرون

43 عالميا منتخب الجزائر

48 عالميا منتخب مالى

49 عالميا منتخب كوت ديفوار

56 عالميا منتخب بوركينا فاسو ثانيا: ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا في تصنيف الفيفا للمنتخبات بلجيكا (1 عالميا)

البرازيل (2 عالميا)

فرنسا (3 عالميا)

الأرجنتين (4 عالميا)

إنجلترا (5 عالميا)

إيطاليا (6 عالميا)

إسبانيا (7 عالميا)

البرتغال (8 عالميا)

الدنمارك (9 عالميا)

هولندا (10 عالميا) ثالثا: ترتيب أفضل 10 منتخبات عربيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات المغرب (24 عالميا)

مصر (34 عالميا)

تونس (36 عالميا)

الجزائر (43 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

عمان (79 عالميا)

البحرين (89 عالميا) رابعا: ترتيب أفضل 10 منتخبات أسيوية في تصنيف الفيفا للمنتخبات إيران (21 عالميا)

اليابان (23 عالميا)

كوريا الجنوبية (29 عالميا)

أستراليا (37 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

الصين (75 عالميا)

عمان (79 عالميا)

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