نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع البرونزية العربية .. موعد مباراه الأهلي والهلال كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والهلال ، في مواجهة عربية خالصة، على شرف الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 ، يستضيف مساء السبت 12 فبراير 2022، ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لقاء السحاب بين الخاسرين من دور نصف نهائي مونديال الأندية، الهلال والأهلي ، واللذين يطمحان إلى تحقيق إنجاز أول بالنسبة للزعيم السعودي، وآخر ثالث و(ثاني على التوالي) بالنسبة للمارد الأحمر ونادي القرن الأفريقي.

في السطور المقبلة، سنتعرف على التفاصيل والكواليس حول موعد مباراه الأهلي والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية وإنجازات المشاركات السابقة، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في مختلف المسابقات والبطولات.

مباراه الأهلي والهلال

على خيرٍ، يُسدل الستار يوم السبت المقبل، على بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الـ18 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أخفقت فيها الأندية العربية في بلوغ الدور النهائي، فضلًا عن خسارة لقب ربما كان في المتناول هذا العام.

حيث سقط الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تكتيكية بدور نصف نهائي كأس العالم للأندية .

فيما ودع الهلال السعودي المونديال من دور قبل النهائي ، عقب الخسارة بخطأ دفاعي ساذج أمام تشيلسي الإنجليزي .

فقد دخل نادي الأهلي المصري النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ، في مشاركة سابعة هي الأعلى بين أندية البطولة، في ظروف استثنائية غير مسبوقة.

إذ فقد المارد الأحمر نحو 17 لاعبًا، بين إصابات ومشاركة في كأس الأمم الأفريقية ، التي فقد الفراعنة لقبها التاريخي الثامن في النهائي أمام السنغال.

إلا أن روح الفانلة الحمراء، مكنت الفريق من عبور الدور الثاني، والثأر من مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني.

قبل أن يتمكن من استعادة عددٍ من نجومه الدوليين بعد ذلك، في دور نصف النهائي، والذي خسره كما أسلفنا أمام الأخضر البرازيلي.

ويحظى الشياطين الحمر بفرصة مميزة، لإضافة ميدالية برونزية ثالثة، هذه المرة على حساب شقيقه الهلال السعودي، بعد ميدالتي 2020 أمام بالميراس وقبلها أمام أمريكا كلوب المكسيكي 2006.

على الجانب الآخر، يسعى نادي الهلال السعودي إلى مصالحة جماهيره ومحبيه، بعد خسارة ساذجة أمام البلوز في دور نصف النهائي.

وفي مشاركته الثانية، يطمح الموج الأزرق إلى إحراز الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

غير أن حلم الهلاليين سيصطدم بأصحاب الخبرة والتمرس ممثلين بالطبع في نجوم القلعة الحمراء.

رحلة نادي القرن الآسيوي في المونديال، انطلقت من الدور الثاني حيث فاز على الجزيرة الإماراتي بسداسية.

قبل أن يسقط أمام حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا كما أسلفنا في الدور قبل النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال

على صعيد المواجهات المباشرة التي جمعت الهلال والأهلي ، فقد التقى الشقيقان العربيان في 5 مواجهات من قبل.

ووفق ما رصدته “ثقفني”، فاز الأهلي في لقاءين، كما فاز الهلال في مثلهما، وتعادل بطلي مصر والسعودية في مواجهة واحدة.

تهديفيًا، أحرز المارد الأحمر 4 أهداف، بينما سجل كبير الرياض 3 أهداف.

ولم تشهد تاريخ لقاءات الأهلي والهلال تسجيل نتائج كبيرة، يمكن اعتبرها بمثابة أكبر نتيجة، اللهم إلا فوز الأهلي بنتيجة (2-1) في نصف نهائي بطولة الاندية العربية لأبطال الدوري 1996 والتي حصد أبناء القلعة الحمراء لقبها على حساب الرجاء المغربي.

فيما يلي نستعرض تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في مختلف البطولات والمنافسات:

موعد مباراه الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الديربي العربي ، مساء السبت، في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت الإمارات، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت مصر، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت غرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والأهلي ، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA المهمة إلى الدولي الفرنسي “المثير للجدل” كليمنت توربين.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC7 HD إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية من خلال قناة Abu Dhabi Sport Extra .

وبشأن معلق مباراة الهلال والأهلي ، فهو المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي من خلال قناة إس إس سي 7.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الفريقين في النسخة الحالية من مونديال الأندية وأرشيف المشاركات، فضلًا عن تاريخ لقاءات الهلال والأهلي في جميع المسابقات.