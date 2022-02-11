تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير لكرة القدم عربيا وأوروبيا وإفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الجمعة الحادي عشر من فبراير 20222 عدد المباريات في كرة القدم على المستوي الإفريقي والأوروبي ، وحيث أن محبي ومتابعي مشاهدة الأحداث الرياضية في كل مكان يبحثون دوما على الإستمتاع بتلك المباريات، ومن خلال موقع مصر فايف يمكنكم التعرف على جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات، ويستأنف دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم دور المجموعات اليوم، وكذلك إستئناف مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، والدوري الفرنسي والإيطالي والبرتغالي، بالإضافة إلى الدوري السعودي لكرة القمة وقمة الإتحاد والنصر. مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات الجولة الأولي طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ماميلودي صنداونز ضد الهلال السوداني الجمعة 11 فبراير 2022 6:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD4 سوار الذهب النجم الساحلي ضد شباب بلوزداد الجمعة 11 فبراير 2022 6:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 محمد بركات الوداد المغربي ضد ساجرادا الجمعة 11 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 جواد بده مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة العشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة أبها ضد الحزم الخميس 10 فبراير 2022 3:05 مساءا بتوقيت القاهرة قناة sport hd1 scc السعودية عبدالله الحربي الفتح ضد أهلي جدة الخميس 10 فبراير 2022 05:10 مساءا بتوقيت القاهرة قناة sport hd5 scc السعودية راشد الدوسري الإتحاد ضد النصر الخميس 10 فبراير 2022 07:20 مساءا بتوقيت القاهرة قناة sport hd1 scc السعودية سمير المعيرفي مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة إشبيلية ضد ألتشي الخميس 10 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت hd1 احمد عبده مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة باريس سان جيرمان ضد رين الخميس 10 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم 2 حسن العيدروس بارك دى فرانس مباريات اليوم الجمعة 11 فبراير الدوري البرتغالي لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة بورتو ضد سبورتينج لشبونة الخميس 10 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت دو دراجاو

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