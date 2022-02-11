تعرف على تصنيف الفيفا لشهر فبراير قفزة مبهرة لمنتخب مصر عربيا وإفريقيا وعالميا

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد إعلان الإتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الشهري للمنتخبات في كل البلدان، نجد أن المنتخب المصري قفز في الترتيب العالمي للمركز 34 عالميا، بعدما كان 45 عالميا خلال تصنيف شهر يناير الماضي، ويرجع ذلك إلى الأداء الرائع لمصر بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة ووصولة للمباراة النهائية، أيضا تقدم المنتخب المصري عربيا للمركز الثاني خلف المنتخب المغربي المتصدر عربيا، وتقدم للمركز الرابع إفريقيا بعد منتخبات السنغال والمغرب ونيجيريا. ترتيب أفضل 10 منتخبات عالميا في تصنيف الفيفا للمنتخبات فبراير 2022 بلجيكا (1 عالميا)

البرازيل (2 عالميا)

فرنسا (3 عالميا)

الأرجنتين (4 عالميا)

إنجلترا (5 عالميا)

إيطاليا (6 عالميا)

إسبانيا (7 عالميا)

البرتغال (8 عالميا)

الدنمارك (9 عالميا)

هولندا (10 عالميا) ترتيب أفضل 10 منتخبات أوروبية في تصنيف الفيفا للمنتخبات فبراير 2022 بلجيكا (1 عالميا)

البرازيل (2 عالميا)

فرنسا (3 عالميا)

الأرجنتين (4 عالميا)

إنجلترا (5 عالميا)

إيطاليا (6 عالميا)

إسبانيا (7 عالميا)

البرتغال (8 عالميا)

الدنمارك (9 عالميا)

هولندا (10 عالميا) ترتيب أفضل 10 منتخبات أفريقيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات فبراير 2022 18 عالميا منتخب السنغال

24 عالميا منتخب المغرب

32 عالميا منتخب نيجيريا

34 عالميا منتخب مصر

36 عالميا منتخب تونس

38 عالميا منتخب الكاميرون

43 عالميا منتخب الجزائر

48 عالميا منتخب مالى

49 عالميا منتخب كوت ديفوار

56 عالميا منتخب بوركينا فاسو ترتيب أفضل 10 منتخبات عربيا في تصنيف الفيفا للمنتخبات فبراير 2022 المغرب (24 عالميا)

مصر (34 عالميا)

تونس (36 عالميا)

الجزائر (43 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

عمان (79 عالميا)

البحرين (89 عالميا) ترتيب أفضل 10 منتخبات أسيوية في تصنيف الفيفا للمنتخبات فبراير 2022 إيران (21 عالميا)

اليابان (23 عالميا)

كوريا الجنوبية (29 عالميا)

أستراليا (37 عالميا)

قطر (52 عالميا)

السعودية (53 عالميا)

الإمارات (69 عالميا)

العراق (74 عالميا)

الصين (75 عالميا)

عمان (79 عالميا)

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