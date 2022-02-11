اليوم الجمعة إنتخابات ساخنة بنادي الزمالك لإختيار مجلس إدارة لـ4 سنوات قادمة تعرف على جميع المرشحين

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق الإنتخابات الرسمية لنادي الزمالك وسط منافسة كبيرة بين الأعضاء المتقدمين لإدارة النادي العريق لفترة 4 سنوات قادمة، وتم دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة في ذلك، وتم إغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي بعد تلقي طلبات المرشحين، وسط منافسة شرسة على منصب الرئيس بين الثلاثي مرتضى منصور الرئيس الحالي، وأعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين أحمد سليمان وعمر هريدي . مرشحين منصب “الرئيس” في إنتخابات نادي الزمالك مرتضى منصور على منصب “الرئيس”.

عمر جلال حسن محمد هريدي على منصب “الرئيس”.

أحمد سليمان عفيفي على منصب “الرئيس”. مرشحين منصب ” نائب الرئيس ” في إنتخابات نادي الزمالك ماجد فاروق عبد الجواد على منصب “نائب الرئيس”.

هشام نصر سليمان على منصب “نائب الرئيس”.

مصطفى هدهود على منصب “نائب الرئيس”.

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق على منصب “نائب الرئيس”. مرشحين ” أمين الصندوق” في إنتخابات نادي الزمالك محمد قدري محمد على منصب “أمين الصندوق”.

خالد لطيف على منصب “أمين صندوق”

هانى شكري على منصب “أمين صندوق”.

محمد أحمد حمدي على منصب “أمين صندوق”. مرشحين الأعضاء “فوق السن” في إنتخابات نادي الزمالك رفعت عبد الرؤوف شبل على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد عفيفي مصطفي على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد عبدالحق عبدالوهاب على منصب “عضو فوق السن “.

رجب أحمد رواش على منصب “عضو فوق السن”.

كريم محمد عادل على منصب “عضو فوق السن”.

هشام يكن حسين على منصب “عضو فوق السن”.

عبدالله جورج عبده على منصب “عضو فوق السن”.

هاني محمد فاروق ابو العز على منصب “عضو فوق السن”.

جمال عبدالناصر امين على منصب “عضو فوق السن”.

عصام الدين حسن سيد على منصب “عضو فوق السن”.

مصطفى سيد عبد الخالق على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد محمد عبد الغني على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد محمد عبد الجواد على منصب “عضو فوق السن”.

صبري محمد فتحي على منصب “عضو فوق السن”.

الحسيني سمير محمد على منصب “عضو فوق السن”.

مصطفى سيف النصر عبد الظاهر على منصب “عضو فوق السن”.

محمد ممدوح حسن على منصب “عضو فوق السن”.

هاني عيد محمد على منصب “عضو فوق السن”.

آمال عبد العاطي زوام على منصب “عضو فوق السن”.

جمال شعلان على منصب “عضو فوق السن”.

حسن السيد عمر أحمد على منصب “عضو فوق السن”.

جمال عبد الحميد على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد مرتضى منصور على منصب “عضو فوق السن”.

علاء مقلد على منصب “عضو فوق السن”.

سليمان حمدان وهدان على منصب “عضو فوق السن”.

مريم رزق نصحي على منصب “عضو فوق السن”.

شريفة الفار على منصب “عضو فوق السن”.

هاني زادة على منصب “عضو فوق السن”.

صبحي عبد السلام على منصب “عضو فوق السن”.

أسامة محمد عبد الباري على منصب “عضو فوق السن”.

مجدي محمد السيوفي على منصب “عضو فوق السن”.

ماهر محمد شفيق شقران على منصب “عضو فوق السن”.

عمرو أدهم على منصب “عضو فوق السن”.

مصطفى محمد أحمد بدوي على منصب “عضو فوق السن”.

ماجد منصور قيشو على منصب “عضو فوق السن”.

مروة عبد الله رمضان على منصب “عضو فوق السن”.

حامد محمد عثمان على منصب “عضو فوق السن”.

محمد رحمي على منصب “عضو فوق السن”.

علاء الدين أحمد على منصب “عضو فوق السن”.

إيهاب الفولي على منصب “عضو فوق السن”.

أحمد جمال على منصب “عضو فوق السن”.

معتز وفائي عمران على منصب “عضو فوق السن”. مرشحين الأعضاء “تحت السن” في إنتخابات نادي الزمالك إيهاب عصمت حسن على منصب “عضو تحت السن”.

محمد طارق حسن على منصب “عضو تحت السن”.

سامح سوني سعيد على منصب “عضو تحت السن”

محمود فيصل مصيلحي على منصب “عضو تحت السن”.

أحمد هاني زادة على منصب “عضو تحت السن”.

محمد جمال عطية متولي على منصب “عضو تحت السن”.

أحمد سامر أبو الخير على منصب “عضو تحت السن”.

سامر أحمد عبد الوهاب على منصب “عضو تحت السن”.

محمد أسامة محمد الحسيني على منصب “عضو تحت السن”.

عمرو عز مختار محمود على منصب “عضو تحت السن”.

أحمد هشام حافظ على منصب “عضو تحت السن”.

خالد محمد المنتصر عبد المنعم على منصب “عضو تحت السن”.

بسنت سيد جوهر على منصب “عضو تحت السن”.

محمود محمد محمود على منصب “عضو تحت السن”.

أحمد محمد عمر دعبس على منصب “عضو تحت السن”.

سيف الإسلام محمد يوسف على منصب “عضو تحت السن”.

محمد صلاح حسين على منصب “عضو تحن السن”

هشام نصر إبراهيم على منصب “عضو تحت السن”

محمد علي أحمد أبو النجا على منصب “عضو تحت السن

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