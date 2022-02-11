تعرف على موعد قمة الدوري السعودي اليوم بين الإتحاد والنصر التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الجمعة فريقي الإتحاد والنصر في قمة الأسبوع العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وسط آمال كبيرة لجماهير الإتحاد بالفوز في تلك المباراة الصعبة للإستمرار في صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي، على أمل إستعادة لقب الدوري الغائب منذ عدة سنوات، وكذلك الأمر لنادي النصر العالمي كما لقبونه جماهير يسعى للفوز، للإستمرار في تقدم الترتيب في الدوري والضغط على نادي الإتحاد.

موقف فريقي الإتحاد والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم

الترتيب إسم النادي المباريات الفوز التعادل الهزيمة النقاط 1 إتحاد جدة 18 14 2 2 44 3 النصر 19 12 2 5 38

موعد مباراة الإتحاد والنصر في الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة العشرين

طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الإتحاد والنصر الخميس 10 فبراير 2022 07:20 مساءً بتوقيت القاهرة Sport HD1 SCC سمير المعيرفي

التشكيل المتوقع لنادى إتحاد جدة خلال المباراة اليوم

من المنتظر أن يبدأ مدرب إتحاد جدة فابو كاريللي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عمر هوساوي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، عبدالعزيز البيشي

خط الوسط: عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، حمدان الشمراني

خط المهاجمين: رومارينيو، ايجور كورنادو، عبدالرحمن على العبود

التشكيل المتوقع لنادي النصر خلال المباراة اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني ميخيل أنخيل روسو لنادي النصر المباراة بتشكيل مكون من: