انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مواجهة الاتحاد ضد النصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، مباراة نادي الاتحاد ضد النصر، ضمن الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ومن المنتظر أن تكون مواجهة اليوم شيقة وممتعة لعشاق الساحرة المستديرة، حيث سيتابع الجمهور الرياضي السعودي مباراة قوية تجمع بين العميد متصدر ترتيب الدوري السعودي والعالمي في المركز الثالث .

يدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم محتلا المركز الأول بجدول ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان برصيد 44 نقطة، حصدها من 18 مواجهة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في مبارتين، وخسر مواجهتين، فيما يأتي نادي النصر بالمركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، جمعها من 19 مباراة، وحقق الانتصار في إثنى عشرة لقاء، وتعادل في مبارتين، بينما خسر 5 مواجهات .

وكان فريق الاتحاد قد حقق الانتصار على نظيره أبها في المواجهة التي جمعتهما في إطار الجولة التاسعة عشر بنتيجة 4 أهداف دون رد، فيما كان الفوز حليف فريق النصر خلال المباراة الأخيرة التي جمعته مع الطائي والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد، سيحاول الاتحاد خلال هذا اللقاء حصد نقاط المباراة لضمان البقاء في صدارة الترتيب، وعلى الجانب الآخر سيعمل النصر على تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي .

تقام مباراة الاتحاد والنصر مساء اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، على الساعة 20:20 بتوقيت مكه المكرمه، 21:20 بتوقيت الامارات العربية المتحدة، ويتم نقلها على قناة أس اس سي السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي سمير الميعرفي