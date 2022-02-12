تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 12 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق عديد المباريات اليوم السبت 12 فبراير 2022 في شتي المنافسات العربية والإفريقية والأوروربة والعالمية، وحرصا منا على تقديم جدول بمباريات اليوم يشمل أطراف المباريات والمنافسات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات، وعلى المستوى العالمي ختام منافسات كأس العالم للأندية اليوم، وعلى المستوى الإفريقي دور المجموعات، وعلى المستوى العربي الدوري السعودي، وعلى المستوى الأوربي أبرز مباريات الدوريات الكبري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي. مباريات اليوم في كأس العالم للأندية – المركز الثالث ونهائي البطولة طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الأهلي ضد الهلال السعودي السبت 12 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة – يوتيوب فهد العتيبي تشيلسي ضد بالميراس السبت 12 فبراير 2022 6:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة إكسترا 1 عامر عبدالله مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات الجولة الأولي طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الترجي ضد جوانينج جالاكسي السبت 12 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 رؤوف خليف حوريا كوناكري ضد وفاق سطيف السبت 12 فبراير 2022 6:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 حفيظ دراجي الزمالك ضد بترو أتلتيكو السبت 12 فبراير 2022 6:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 على محمد على الرجاء ضد أمازولو السبت 12 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 جواد بده مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون السبت 12 فبراير 2022 02:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 حسن العيدروس ايفرتون ضد ليدز يونايتد السبت 12 فبراير 2022 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD2 نوفل باشي واتفورد ضد برايتون السبت 12 فبراير 2022 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 يوسف سيف برينتفورد ضد كريستال بالاس السبت 12 فبراير 2022 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD3 محمد بركات نوريتش سيتي ضد مانشستر سيتي السبت 12 فبراير 2022 07:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 خليل البلوشي الدوري السعودي لكرة القدم – الجولة العشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الطائي ضد الباطن السبت 12 فبراير 2022 3:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة sport hd1 scc السعودية عبدالله الحربي الرائد ضد التعاون السبت 12 فبراير 2022 05:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة sport hd5 scc السعودية راشد الدوسري الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة قادش ضد سيلتا فيجو السبت 12 فبراير 2022 03:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت بريميوم 1 احمد عبده فياريال ضد ريال مدريد السبت 12 فبراير 2022 05:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت بريميوم 1 خالد الحدي راييو فايييكانو ضد أوساسونا السبت 12 فبراير 2022 07:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت بريميوم 2 غير مدرج اتلتيكو مدريد ضد خيتافي السبت 12 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت بريميوم 1 أحمد البلوشي الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة مونبليه ضد ليل السبت 12 فبراير 2022 06:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت أحمد عبده ملعب مونبليه ليون ضد نيس السبت 12 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت عادل خلو ملعب ليون الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة لاتسيو ضد بولونيا السبت 12 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي ملعب الأولمبيكو نابولي ضد إنترناسيونالي السبت 12 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي خالد الغول ملعب ماردونا الدوري الألماني لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة بوخوم ضد بايرن ميونخ السبت 12 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت TR ملعب بوخوم

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