موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس العالم للأندية

يستضيف ستاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السعودي اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستشهد ختام المباريات اليوم بإقامة المباراة النهائية بين تشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، عقب تأهلمهما للنهائي بتجاوز الهلال والأهلي في نصف النهائي الذي يتأهلا له بشكل مباشر بدون خوض مباريات، وقد حقق البلوز الفوز ضد الزعيم بهدف دون رد سجله لوكاكو، وفاز بالميراس ضد الأهلي بهدفين دون رد، وسينطلق موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم في الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت مصر.

الأهلي ضد الهلال في مباراة قوية يأمل فيها الأهلي تحقيق الفوز، وتحقيق المركز الثالث في البطولة، كما حققها الموسم الماضي حين فاز بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي بعد تعادلهما في المباراة سلبياً، بينما لم يتمكن رفاق موسيماني من تحقيق الفوز ضد الفريق البرازيلي في النسخة الحالية، بعد أن كان تأهل لملاقاته بتخطي الدور الثاني بالفوز ضد فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، ليتخطى الدور الذي تخطاه فريق الهلال بجدارة، باكتساحه صاحب الأرض فريق الجزيرة الإماراتي بسداسية مقابل هدف، حيث سجل أهداف الزعيم كلاً من محمد كنو، كاريلو، موسى ماريغا، سالم الدوسري، ماثيو بيريرا، وإيغالو.

زعيم آسيا يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعدما تمكن من الفوز باللقب الموسم الماضي على حساب فريق يوهانج ستيلرز بهدفين دون مقابل سجلهما كلاً من موسى ماريغا، وناصر الدوسري ليحقق الهلال اللقب بجدارة، ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك للمرة الأولى موسم 2019، واحتل المركز الرابع في البطولة، بعد خسارته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح ضد فريق مونتيري المكسيكي، بعد تعادلهما في المباراة بهدفين لكل فريق، وكان الهلال قد استهل مشواره وقتها بالبطولة بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد ليتأهل لنصف النهائي ليلاقي فلامنغو البرازيلي ويخسر بهدف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة الهلال والاهلي اليوم

السبت 12 فبراير 2022.

3:00 عصراً توقيت مصر، والسودان.

4:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، فلسطين، الأردن، والبحرين.

5:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

2:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال