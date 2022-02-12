موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال أفريقيا

تختتم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرباعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022، حيث يقام موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو اليوم في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف رفاق كارتيرون على ستاد القاهرة الدولي فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي ساعياً لتحقيق أولى انتصاراته في البطولة التي شهدت بالأمس مباراة قوية في نفس المجموعة جمعت فريق الوداد الرياضي المغربي على ملعبه المركب الرياضي مع فريق ساجرادا الأنغولي انتهت بفوز الفريق المغربي بثلاثة أهداف دون مقابل، ليقتنص نقاط المباراة الثلاث بجدارة متواجداً في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

الزمالك يستهل مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمباراة قوية ضد بيترو أتلتيكو الأنغولي ساعياً لتحقيق فوز هام في بداية الشموار يقتنص به ثلاث نقاط هامة تكون دافع قوي له في البطولة التي يأمل في تحقيق لقبها السادس، بعدما حقق اللقب من قبل خمس مرات آخرها موسم 2002، رغم اقترابه كثيراً من تحقيقه بتأهله للنهائي موسمي 2016، و2020 قبل أن يخسر ضد صن داونز الجنوب إفريقي في 2016، وضد الأهلي 2020، ولكن مشواره الموسم الماضي لم يكن جيداً على الإطلاق بعد أن فشل في تخطي مرحلة المجموعات بتواجده في المركز الثالث في مجموعته خلف الترجي التونسي، ومولودية الجزائر.

الزمالك يأمل في الظهور بصورة مغايرة لما ظهر عليه في مبارياته الأخيرة في بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث فشل في تخطي مرحلة المجموعات والتأهل لنصف النهائي، بعد أن خاض خمس مباريات حقق خلالها انتصار وحيد ضد فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل في مباراة ضد إنبي سلبياً، وتلقى الخسارة في ثلاث مباريات، ليكتفي بجمع أربع نقاط فقط لم تكن كافية للتأهل لقبل النهائي.

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو اليوم

السبت 12 فبراير 2022.

6:00 توقيت مصر، وليبيا.

5:00 توقيت المغرب، وتونس.

7:00 توقيت مكة المكرمة، سوريا، فلسطين، قطر، والكويت.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبيترو اتلتيكو الانجولي