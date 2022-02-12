القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السعودي اليوم السبت

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محمد سياف - ابو ظبي - سيتابع الجمهور الرياضي العربي مباراة نادي الأهلي المصري والهلال السعودي مساء اليوم السبت، في ختام تصفيات بطولة مونديال الأندية لكرة القدم لتحديد المركز الثالث، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية من الخامس من شهر فبراير الجاري، وتتميز هذه المواجهة بكونها بين فريقين عربيين قويين مما سيجعلها مباراة قوية ومثيرة .

سيسعى كلا الناديين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحصول على الميدالية البرونزية، نادي الاهلي المصري يبحث عن تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم للأندية، وتعتبر هذه المواجهة اختباراً صعباً له أمام نظيره الزعيم السعودي، ومن جانب آخر استعد فريق الهلال جيدا لمباراة الاهلي من خلال التعرف على نقاط قوة وضعف لاعبي خصمه، حيث سيحاول استغلال نقاط الضعف لاختراق صف دفاعه بهدف الوصول شباك مرماه .

القنوات الناقله لمباراه الاهلي والهلال

تقام مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السعودي مساء اليوم السبت الموافق 12 فراير 2022، على الساعة 15:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 16:00 بتوقيت السعودية والإمارات، ويذاع هذا اللقاء على قنوات أبو ظبي الرياضية وأس اس سي السعودية، وتدور أحداث هذه المواجهة على أرضية ملعب آل نهيان بنادي الوحدة .

تشكيل الهلال السعودي

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

خط الدفاع: جانج هيون سو، محمد البريك، ياسر الشهراني، متعب المفرج

خط الوسط: جوستافو كويلار، بيريرا، محمد إبراهيم

خط الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو

تشكيل الأهلي المصري

علي لطفي في حراسة المرمى

خط الدفاع: محمد عبد المنعم – علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم

خط الوسط: قفشة – عمرو السولية – أليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر