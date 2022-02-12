زيدان يرفض عرض سان جيرمان
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، من تدريب باريس سان جيرمان، بدءًا من الموسم المقبل.
وارتبط اسم زيدان بتولي تدريب سان جيرمان الموسم المقبل، عقب الرحيل المحتمل لماوريسيو بوكيتينو، في ظل الانتقادات التي يواجهها المدرب الأرجنتيني.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن سان جيرمان تواصل بالفعل مع زيدان، وعرض عليه قيادة الفريق بدءًا من موسم 2022/2023.
وأكد التقرير، أن زيدان رفض العرض، لكن ليس بصورة قاطعة، فقد يغير المدرب الفرنسي رأيه خلال الأسابيع المقبلة.
وتابع: "فرص استمرار بوكيتينو على رأس القيادة الفنية لسان جيرمان ضعيفة للغاية، ويعد زيدان المرشح الأول لخلافته".
ويحلم زيدان بقيادة منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشامب، وهو ما جعله يرفض عرض سان جيرمان
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