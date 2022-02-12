نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد تاليسكا امام الاتحاد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وخبراء يعلقون في المقال التالي

عمر شويل - جدة فجّر طرد تاليسكا امام الاتحاد بركان من الجدل في مواقع تواصل الاجتماعي مسببا انقسام الجماهير والمتابعين بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم خيسوس مانزانو الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه نجم النصر في الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز كبير ومفاجئ لصالح الاتحاد بنتيجة 3-0 ضمن قمة منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري السعودي، ورفع العميد بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى النقطة 47، ليعزز صدارته لجدول الترتيب بينما استقر النصر عند النقطة 38 محتلاً المركز الثالث.

طرد تاليسكا امام الاتحاد يثير الجدل

ترك قرار حكم مباراة النصر والاتحاد بطرد النجم البرازيلي تاليسكا علامات استفهام كبيرة حول صحة القرار من عدمه؛ حيث أشهر الحكم الإسباني في الدقيقة 59 البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر بسبب انفعاله على لاعب الاتحاد برونو هنريكي.

وكان هنريكي يحاول استخلاص الكرة من تاليسكا باستعمال الشد والجذب، ولكن في النهاية لم يتمالك نجم النصر أعصابه، وتعدى على هنريكي بالضرب بيده, ليتخذ الحكم الإسباني قراره على الفور دون تردد بطرد النجم البرازيلي.

المرداسي يعلق على واقعة طرد تاليسكا امام الاتحاد

أوضح الخبير التحكيمي بشبكة قنوات “ssc”، فهد المرداسي في فقرة الحالات التحكيمية عقب مباراة النصر والاتحاد أن الحكم لم يوفق في قراره بإشهار البطاقة الحمراء في وجه تاليسكا، وذلك لأن تعدي النجم البرازيلي على لاعب الاتحاد لا يرتقي إلى مستوى “السلوك المشين” نهائيا الذي يستدعي بطاقة حمراء.

وأضاف المرداسي أن هذه المخالفة ليست بالسلوك المشين، وإنما يوجد بها ضرب الذي ينقسم بدوره إلى أنواع ودرجات: إهمال أو تهور أو قوة مفرطة أو سلوك مشين مشيرا إلى أن مخالفة تاليسكا تستحق إنذار فقط على أعلى تقدير معبرًا عن استغرابه من عدم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو “VAR” في واقعة طرد تاليسكا امام الاتحاد.

سمير عثمان يؤكد عدم صحة قرار طرد تاليسكا امام الاتحاد وفودة غير متفق

اختلف خبيري التحكيم، سمير عثمان ومحمد فودة حول مدى صحة قرار حكم مباراة النصر والاتحاد بطرد البرازيلي تاليسكا، وعلق عثمان على الواقعة عبر برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة “mbc action” قائلاً: “هنا كان من المفترض أن يتم في البداية احتساب مخالفة لصالح تاليسكا مع إنذار لاعب الاتحاد”، وأضاف: “تاليسكا ضرب لاعب الاتحاد، ولكنه لم يستعمل فيه قوة زائدة، وبالتالي كان يستحق إنذار فقط”.

وعلى النقيض، لم يتفق الخبير التحكيمي محمد فودة مع رأي عثمان والمرداسي مؤكدا أن طرد تاليسكا صحيح، وذلك لأنه لوجود ضرب واضح من قبل النجم البرازيلي للاعب الاتحاد، وأوضح فودة أن الحكم توجب عليه أيضا إنذار برونو هنريكي لاعب الاتحاد، وذلك لإمساكه للاعب النصر باليد بشكل غير قانوني.