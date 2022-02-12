بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو يلا شوت.. مباراة الزمالك بث مباشر

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب القاهرة مساء اليوم السبت، مباراة نادي الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، بث مباشر مباراه الزمالك واتلتيكو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي يترقبها الجمهور الرياضي المصري بصفة عامة والجمهور الزملكاوي بصفة خاصة، حيث سيسعى الأبيض للحصول على نقاط هذه المواجهة فى دور المجموعات، مستغلا اللعب أمام جمهوره وعلى أرضه .

بث مباشر الزمالك وبترو اتلتيكو يلا شوت، يخوض نادي الزمالك لقاءه الأول في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكله أمل في تحقيق الفوز ضد ضيفه بترو اتلتيكو، لضمان تأهله للأدوار القادمة، مع الإشارة إلى أنه فشل في التأهل خلال منافسات النسخة الماضية بخروجه من دور المجموعات، ويعلق أنصار النادي آمالهم على تحقيق ناديهم نتيجة ايجابية خلال النسخة الحالية، وكان الزمالك قد التقى مع بترو أتلتيكو مرتين في بطولات أفريقيا .

مباراة الزمالك مباشر، تقام مباراة الومالك وبترو اتلتيكو، مساء اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022، على الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية والإمارات، وتذاع مباراة الزمالك اليوم على قناة بي ان سبورت أتش دي 3، بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي .

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تشكيل الزمالك أمام بترو

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

خط الدفاع : محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمود حمدي

خط الوسط : محمد أوناجم – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – إمام عاشور – ماجد هاني

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

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