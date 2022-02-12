نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مبكر.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد ، تنطلق على خير يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير 2022 جولة الذهاب من مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2021 ، حيث يستضيف مساء الثلاثاء، ملعب بارك دي برانس أو حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، مواجهة نارية من العيار الثقيل، تمثل نهائي مبكر، تجمع فريقا ريال مدريد وباريس سان جيرمان ، حيث يسعى الأول لاستعادة لقب غائب منذ 2017، فيما يطمح الأخير لتحقيق لقبه الأول في البطولة القارية.

في السطور القادمة، سنتعرف تفصيلًا على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وريال مدريد .

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

من جديد، تعود أقوى بطولات الأرض على مستوى الأندية، متمثلة بالطبع في دوري الأبطال ، والتي تنطلق من مرحلة الذهاب في دور الـ16 أو ثمن نهائي، بمواجهة قوية تجمع الحُمْرْ والزرق والملكي.

حيث يطمح باريس سان جيرمان بترسانة نجومه، في تحقيق اللقب الأوروبي الأول على مستوى الشامبيونز ليج ، في وجود الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي .

فيما يسعى الميرنجي تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى العودة لمنصات التتويج الأوروبية في البطولة المحببة لعشاق الريال.

نادي باريس سان جيرمان

مع أصحاب الديار نبدأ تغطيتنا، حيث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، الذي يسعى جاهدًا إلى خلق فرصة جديدة من حصد اللقب الأوروبي الغالي.

حيث كانت أقصى إنجازات الفريق الفرنسي، في مشاركاته الـ14 الماضية، هو بلوغ الدور النهائي في موسم 2020/2019 الاستثنائي.

قبل أن يخسر اللقب لصالح نادي بايرن ميونخ بهدف الفرنسي كينغسيلي كومان.

أما في الموسم الحالي، فقد انطلق قطار فريق العاصمة الفرنسية، من دور المجموعات، والذي حل خلاله وصيفًا للمجموعة الأولى.

إذ احتل الفريق الباريسي المرتبة الثانية برصيد 11 نقطة وصافي (5) أهداف، من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة.

جاءت انتصارات باريس سان جيرمان على أندية مانشستر سيتي “ذهابًا” ولايبزيج “ذهابًا” بنتيجة (3-2)، وكلوب بروج “إيابًا” بنتيجة (4-1).

وتعادل مع كلًا من كلوب بروج “ذهابًا” بنتيجة (1-1)، ولايبزيج “إيابًا” بنتيجة (2-2).

وخسر في مواجهة واحدة مع المان سيتي “إيابًا”.

نادي ريال مدريد

في المقابل، يسعى نادي ريال مدريد الإسباني ، لاستغلال نجاحاته في الموسم الحالي من دوري الأبطال في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الثلاثاء، قد تقوده نحو اللقب الـ14 في تاريخه.

ويعد الملكي حتى الآن هو الأكثر تتويجًا باللقب الأوروبي، بفارق 6 بطولات عن ميلان الإيطالي أقرب المنافسين.

وخلال رحلته في دور المجموعات، نجح الميرنجي في اعتلاء صدارة مجموعته بجدارة، بعدما حاز 15 نقطة وصافي (11) هدفًا، من 5 انتصارات وخسارة واحدة.

جاءت انتصارات الريال الخمس على حساب إنتر ميلان “ذهابًا” بهدف و”إيابًا” بثنائية نظيفة، وكذلك فاز على شاختار دونيتسك “ذهابًا” بخماسية بيضاء، و”إيابًا” بنتيجة (2-1)، كما حقق الفوز على “إيابًا” بثلاثية نظيفة.

وتلقى خسارة واحدة من أمام شيريف تيراسبول بنتيجة (1-2) “ذهابًا”.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وريال مدريد

تاريخيًا جمعت ريال مدريد وباريس سان جيرمان إجمالي 13 مواجهة وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

حقق ريال مدريد الفوز في 5 مواجهات، بينما فاز باريس سان جيرمان في 4 لقاءات، وحسم التعادل 4 مباريات.

على مستوى الأهداف، أحرز الملكي 16 هدفًا، فيما سجل الحمر والزرق 17 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات باريس سان جيرمان وريال مدريد فكانت فوز الفريق الباريسي بنتيجة (4-1).

جاء ذلك خلال لقاء الإياب من دور ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1993/1992 (المسمى القديم للدوري الأوروبي)، والذي توج بلقبه نادي يوفنتوس الإيطالي .

أما عن أكبر فوز حققه ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان ، فكانت بنتيجة (3-1)، والذي تحقق في مناسبتين.

أما الأولى فكان في جولة الذهاب من دور ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1993/1992.

فيما جاءت الثانية في لقاء الذهاب من دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2018/2017 والتي توج بها الملكي على حساب ليفربول.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت فرنسا وإسبانيا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ، فوفق ما تابعناه في “ثقفني” لم يُعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA عن حكم اللقاء الهام.

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة، بالإضافة إلى تطبيق beIN CONNECT غير أن الشبكة القطرية لم تعلن حتى كتابة السطور التالية عن القناة الناقلة للمباراة.

وحول معلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ، فلم تتحصل “ثقفني” بعد على المعلق الرياضي للقمة الفرنسية الإسبانية ، وسيتم الإفصاح عنه في حين الإعلان عنه.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في دوري أبطال أوروبا وتاريخ المشاركات، بجانب تاريخ لقاءات ريال مدريد وباريس سان جيرمان .