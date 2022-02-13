النادي الأهلي يكتسح الهلال السعودي ويفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

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عمر شويل - جدة النادي الأهلي المصري حقق فوز ساحق، حيث مثل إفريقيا في مونديال كاس العالم للأندية 2021 بالإمارات، وحصل على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق الهلال السعودي، في مباراة على ملعب آل نهيان والتي انتهت4-0 لصالح النادي الأهلي، وبهذا الفوز الكبير حقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه المجيد، فقد فاز بمباراة بالمركز الثالث عام 2020، وسجل أهداف المباراة كلاً من “ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر،عمرو السولية” واليوم حقق الفوز الثمين علي الهلال السعودي.

النادي الأهلي يكتسح الهلال السعودي

حقق النادي الأهلي أكبر انتصار في تاريخ مشاركته في المونديال، وكذلك الانتصار الأول على بطل آسيا بعد هزيمتين أمام اتحاد جدة عام 2005 وقوانغتشو الصيني عام 2013. كما أصبح الأهلي الفريق الذي فاز بالبرونزية بثلاث مرات متجاوزا مونتيري المكسيكي الذي أحرزها مرتين.

ملخص الشوط الأول من مباره النادي الأهلي والهلال السعودي

بدأ الأهلي المباراة بموجة هجومية، وهدد حارس مرمى الهلال السعودي محمد العويس بأكثر من فرصة لمحمد شريف وطاهر محمد ، وسرعان ما ترجم “بطل أفريقيا” تفوقه بهدف سجله في وقت مبكر من المباراة، بقدم ياسر إبراهيم بعد عرضية رائعة من علي معلول.

طرد لاعبين من نادى الهلال السعودي

تفاقمت أوضاع المنتخب السعودي ، حيث تلقى لاعب الوسط ماتوس بيريرا بطاقة حمراء فور تدخل عنيف ضد عمرو، واستغل الأهلي الموقف حيث سدد محمد هاني كرة قوية تصدى لها حارس الهلال لترتد من حمدي فتحي ثم ياسر إبراهيم ليكملها الأخير برأسه في الشباك، ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه، وزاد فريق الهلال الأمور سوءاً بعد حصوله على بطاقة حمراء” الطرد” ، حيث أنهى بطل آسيا المباراة بتسعة لاعبين بعد الدقيقة الثمانية والعشرون، وأصبح طريق هدف الهلال السعودي مفتوحاً وسهلاً حيث أضاع علي معلول ومحمد شريف وطاهر والسولية عدة فرص خطيرة للغاية، وقبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول؛ اخترق أحمد عبد القادر وسط مدافعي الهلال السعودي ، قبل أن يهز الشباك بهدف ثالث ، ليترجم ميزة كبيرة لأبطال أفريقيا ، ويضع الأهلي. أول يده على البرونز بعد 45 دقيقة الأولى.

ملخص الشوط الثاني من مباره الأهلي والهلال السعودي

مع انطلاق الشوط الثاني ، أراح مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لاعبيه بتبديلين في نفس الوقت، بمشاركة كلاً من كريم فؤاد، حسين الشحات بديلاً لمحمد هاني، طاهر محمد طاهر ، فيما سلمان الفراج شارك مكان أندريه كاريو في صفوف الهلال، ثم هدأ الأهلي نسبيًا وحاول الهلال استعادة أجواء المباراة ، لكن النقص العددي لم يساعده على استغلال قدرات نجومه ، ولا سيما المهاجم المالي موسى ماريغا، أما عمرو السولية فقد هدد مرمى الهلال بأكثر من تسديدة حتى سدد في الشباك بهدف رابع من الجهة اليمنى عن طريق محمد العويس ، وبعدها حل وليد سليمان مكان عليو ديانج وحمدي فتحي. أهدرت فرصة أمام المرمى بشكل غريب جدا، وفي الدقيقة 70 سجل أحمد عبد القادر من وسط الملعب وسجل الهدف الخامس لكن تقنية الفيديو أشارت إلى وجود تسلل، وقد أبدع لاعبو الأهلي في الفرص الضائعة تباعا أمام المرمى السعودي، وفي الدقائق الأخيرة شارك ميشيسوني ومحمود وحيد بدلا من أحمد عبد القادر وعلي معلول، وحقق الأهلي فوزا مستحقا باكتساح نظيره السعودي الذي لم يشكل خطرا على هدف علي لطفي طيلة المباراتين.