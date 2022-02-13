انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الأحد مباريات عديدة على مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى الإفريقي والأوروبي، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الأحد 13 فبراير لمشاهد موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التيى يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي الإفريقي تنطلق أولي منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، وعلى المستوى الأوربي مباريات نارية في الدوريات الخمس الكبري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.
مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات الجولة الأولي
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|مازيمبي ضد أوتوهو أويو
|الأحد 13 فبراير 2022
|3:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD
|غير مدرج
|القطن الكاميروني ضد المصري
|الأحد 13 فبراير 2022
|3:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD3
|أحمد عبده
|سيمبا ضد أسيك الإيفواري
|الأحد 13 فبراير 2022
|3:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD3
|غير مدرج
|بيراميدز ضد أهلي طرابلس
|الأحد 13 فبراير 2022
|6:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت HD3
|سوار الذهب
|أورلاندو بايرتس ضد شبيبة الساورة
|الأحد 13 فبراير 2022
|9:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت
|عادل خلو
|الصافقسي التونسي ضد زاناكو الزامبي
|الأحد 13 فبراير 2022
|9:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت
|نوفل باشي
|نهضة بركان المغربي ضد الحرس الوطني بطل النيجر
|الأحد 13 فبراير 2022
|9:00 بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت
|جواد بده
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|بيرنلي ضد ليفربول
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD1
|رؤوف بو خليف
|نيوكاسل ضد أستون فيلا
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD2
|خالد الحدي
|توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD3
|عامر الخوذيري
|ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد
|الأحد 13 فبراير 2022
|06:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت بريميوم HD1
|يوسف سيف
مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|ألافيس ضد فالنسيا
|الأحد 13 فبراير 2022
|03:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي ن سبورت hd1
|مضر اليوسف
|ليفانتي ضد ريال بيتيس
|الأحد 13 فبراير 2022
|05:15 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي ن سبورت hd2
|خالد الحدي
|ريال سوسيداد ضد غرناطة
|الأحد 13 فبراير 2022
|07:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت
|غير مدرج
|إسبانيول ضد برشلونة
|الأحد 13 فبراير 2022
|10:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي ن سبورت بريميوم 1
|خليل البلوشي
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|ملعب المباراة
|موناكو ضد لوريان
|الأحد 13 فبراير 2022
|02:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي ن سبورت hd2
|عادل خلو
|ملعب مونبليه
|ميتز ضد مارسليا
|الأحد 13 فبراير 2022
|21:45 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي ن سبورت hd2
|عادل خلو
|ملعب ليون
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|معلق المباراة
|ملعب المباراة
|ميلان ضد سامبدوريا
|الأحد 13 فبراير 2022
|01:30 ظهرا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|ميشيل سعد
|ملعب سان سيرو
|إمبولي ضد كالياري
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|غير مدرج
|ملعب إمبولي
|هيلاس فيرونا ضد أودينيزي
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|غير مدرج
|ملعب فيرونا
|جنوى ضد ساليرنيتانا
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|غير مدرج
|ملعب جنوى
|ساسولو ضد روما
|الأحد 13 فبراير 2022
|07:00 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|خالد الغول
|ملعب ساسولو
|أتالانتا ضد يوفنتوس
|الأحد 13 فبراير 2022
|09:45 مساءا بتوقيت القاهرة
|قناة يوتيوب الدوري الإيطالي
|فهد العتيبي
|ملعب أتالانتا
مباريات الدوري الألماني لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|توقيت المباراة
|القناة الناقلة
|ملعب المباراة
|يونيون برلين ضد بروسيا دورتموند
|الأحد 13 فبراير 2022
|04:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت TR
|ملعب برلين
|هوفنهايم ضد أرمينيا بيلفيلت
|الأحد 13 فبراير 2022
|06:30 مساءا بتوقيت القاهرة
|بي إن سبورت TR
|ملعب هوفنهايم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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اسماعيل الماحي
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم