تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الأحد مباريات عديدة على مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى الإفريقي والأوروبي، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الأحد 13 فبراير لمشاهد موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التيى يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي الإفريقي تنطلق أولي منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، وعلى المستوى الأوربي مباريات نارية في الدوريات الخمس الكبري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي. مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات الجولة الأولي طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة مازيمبي ضد أوتوهو أويو الأحد 13 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD غير مدرج القطن الكاميروني ضد المصري الأحد 13 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 أحمد عبده سيمبا ضد أسيك الإيفواري الأحد 13 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 غير مدرج بيراميدز ضد أهلي طرابلس الأحد 13 فبراير 2022 6:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD3 سوار الذهب أورلاندو بايرتس ضد شبيبة الساورة الأحد 13 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت عادل خلو الصافقسي التونسي ضد زاناكو الزامبي الأحد 13 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت نوفل باشي نهضة بركان المغربي ضد الحرس الوطني بطل النيجر الأحد 13 فبراير 2022 9:00 بتوقيت القاهرة بي إن سبورت جواد بده مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة بيرنلي ضد ليفربول الأحد 13 فبراير 2022 04:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 رؤوف بو خليف نيوكاسل ضد أستون فيلا الأحد 13 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD2 خالد الحدي توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون الأحد 13 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD3 عامر الخوذيري ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد الأحد 13 فبراير 2022 06:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 يوسف سيف مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ألافيس ضد فالنسيا الأحد 13 فبراير 2022 03:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت hd1 مضر اليوسف ليفانتي ضد ريال بيتيس الأحد 13 فبراير 2022 05:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت hd2 خالد الحدي ريال سوسيداد ضد غرناطة الأحد 13 فبراير 2022 07:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت غير مدرج إسبانيول ضد برشلونة الأحد 13 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت بريميوم 1 خليل البلوشي مباريات اليوم في الدوري الفرنسي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة موناكو ضد لوريان الأحد 13 فبراير 2022 02:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت hd2 عادل خلو ملعب مونبليه ميتز ضد مارسليا الأحد 13 فبراير 2022 21:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي ن سبورت hd2 عادل خلو ملعب ليون مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة ميلان ضد سامبدوريا الأحد 13 فبراير 2022 01:30 ظهرا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي ميشيل سعد ملعب سان سيرو إمبولي ضد كالياري الأحد 13 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي غير مدرج ملعب إمبولي هيلاس فيرونا ضد أودينيزي الأحد 13 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي غير مدرج ملعب فيرونا جنوى ضد ساليرنيتانا الأحد 13 فبراير 2022 04:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي غير مدرج ملعب جنوى ساسولو ضد روما الأحد 13 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي خالد الغول ملعب ساسولو أتالانتا ضد يوفنتوس الأحد 13 فبراير 2022 09:45 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي فهد العتيبي ملعب أتالانتا مباريات الدوري الألماني لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة يونيون برلين ضد بروسيا دورتموند الأحد 13 فبراير 2022 04:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت TR ملعب برلين هوفنهايم ضد أرمينيا بيلفيلت الأحد 13 فبراير 2022 06:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت TR ملعب هوفنهايم

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