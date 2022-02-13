انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على الجوائز المالية التي حققها النادي الأهلي بعد الأداء المبهر أمام الهلال السعودي برونزية كأس العالم للأندية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق النادي الأهلي المصري فوزا عريضا على شقيقه فريق الهلال السعودي في المباراة التي جمعت بينهم مساء السبت على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن منافسات بطولة العالم للأندية، لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة في نسختها السابعة عشر، والتي تمكن في النهاية من الفوز بها النادي الأهلي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

تواجد عربي بقوة في البطولة ” 3 فرق عربية “

وفي هذه النسخة كان التواجد العربي متواجد بقوة من خلال 3 فرق عربية هي الأهلي من مصر بطل أفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، والجزيرة الإمارات البلد المستضيفة، وقد إعتادت جماهيرة الكرة على إقامة هذه البطولة السنوية، لتتويج أبطال القارات الستة على مجهوداتهم للفوز كأبطال لقاراتهم، وتمكن تشيلسي الإنجليزي من التتويج بهذه البطولة لأول مرة في تاريخة بعدما هزم بالميراس البرازيلي 2-1.

مشاركة مميزة للأهلي المصري

وتعد تلك المشاركة في هذه النسخة للأهلي المصري هي السابعة، بعدما خاض 6 مشاركات سابقة أعوام 2002 و2006 و2008 و2012 و2013، 2020، وفي هذه النسخة التي إستضافتها دولة الإمارات العربية حقق الأهلي مشاركة مميزة بالتتويج بالمركز الثالث، ولولا غياب لاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكان بالإمكان أفضل من المركز الثالث ربما، ووعد المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بالفوز بكأس أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم والعودة مجددا لكأس العالم للأندية.

الجوائز المالية للأهلي المصري بعد التتويج بالمركز الثالث

تمكن النادي الأهلي بعد الفوز بالمركز الثالث بالبطولة من الحصول على جائزة مالية تقدر بـ 2.5 مليون دولار، وكان النادي الأهلي قد حصل على 2.5 مليون دولار من التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2021، كذلك حصد جائزة مالية 250 ألف دولار من الفوز ببطولة السوبر الإفريقية على نادي الرجاء البيضاوي المغربي التي أقيمت بدولة قطر، ليبلغ مجموع الجوائز المالية التي حصل عليها النادي الأهلي إلى 5 مليون و250 ألف دولار.

الجوائز المالية لجميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية