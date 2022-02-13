انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم الأحد في الدوري الانجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادي بيرنلي نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب “تيرف مور” ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر هذه المواجهة مصيرية بالنسبة للريدز لتقليص فارق النقاط مع متصدر ترتيب البريمرليج مانشستر سيتين الذي حصد رصيد 61 نقطة حتى الآن، وسيسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة مسيرة تحقيق الإنتصارات خلال هذا اللقاء الكروي .

يخوض ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، حصدها بعد إجراء 23 مقابلة ولديه مباراة متأخرة، وفاز في 15 جولة، وتعادل في ستة مباريات، وخسر مواجهتين، فيما يتواجد بيرنلي بذيل الترتيب في المركز الـ20 برصيد 17 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حقق الإنتصار في مباراة واحدة، وتعادل في إحدى عشرة لقاء، وخسر ثمانية جولات .

تقام مباراة ليفربول ضد بيرنلي، مساء اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022، على الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، الخامسة عصرا بتوقيت مكه المكرمة ودبي، ويتم بثها مباشرة على قناة بي ان سبورت أتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف .