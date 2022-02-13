موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي القناة الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - يخوض اليوم الأحد 13 فبراير فريقي ليفربول مبارة صعبة خارج ميدانه أمام فريقي بيرنلي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، المباراة يستضيفها ملعب معقل نادي بيرنلي، ويسعى خلال المباراة فريق ليفربول إلى مواصلة الضغط على فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة خاصة بعد فوزه الكبير أمس السبت على فريق نوريتش سيتي 4/0، ليصل للنقطة 63 في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا.

موقف فريقي ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

خاض فريق ليفربول حتى الآن 23 مشاركة في منافسات الدوري الإنجليزي، ونجح في الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 6 مباريات، وتعرض للهزيمة في مباراتين فقط، ويملك من النقاط 51 نقطة في المركز الثاني، على الجانب الآخر نادي بيرنلي خاض 20 مباراة حتى الآن، لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة واحدة، والتعادل في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، ويملك من النقاط 14 نقطة في رصيده، بالمركز العشرين والأخير في جدول الترتيب، وإقترابه من الهبوط بشكل قوي إن لم يتدارك الأمر سريعا، خاصة إمتلاكه 4 مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يبدأ المدير الفني يورجن كلوب لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

رباعي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندرو روبرتسون

خط الوسط المدافع: فابينهو – جوردن هندرسون

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني- محمد صلاح – تياجو ألكنتارا

خط الهجوم: دييجو جوتا

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: إبراهيما كوناتى – كويمين كيليهر – فيليبس – أوكسلاد تشامبرلين – تايلر مورتون – تاكيمي ميانمينو –روبرت فيرمينهو

التشكيل المتوقع لنادي بيرنلي

يبدأ المدير الفني شون ديتش لنادي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نيك بوب

رباعي خط الدفاع: ماثيو لوتون – جيمس تاركوفسكي – تشارلي تايلور – ناثان كولينز

خط الوسط المدافع: جوش براونهيل – آشلي ويستوود

خط الوسط الهجومي: يوهان بيرج جوموندسون – كريس وود – داويت ماكنيل

خط الهجوم: ماكسويل كورنت

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: واين هينيسي – أريك بيترز – كيفين لونج – كونور روبرتس – ارون لينون – جاك كورك – توماس – جاى روديجيز – ماتيج فيدرا

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين