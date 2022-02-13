انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم كبير من الصحافة السعودية على هزيمة الهلال من الأهلي بكأس العالم للأندية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هاجمت الصحف السعودية السبت الخسارة القاسية لفريق الهلال السعودي من نظيره المصري بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وخسارة الزعيم كما يحب لمشجعيه أن يطلقوا عليه المركزالثالث لصالح الأهلي المصري، خاصة أن فريق الهلال أدي مباراة عظيمة أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وكان قاب قوسين من تحقيق التعادل في المباراة التي فاز بها تشيلسي بصعوبة بهدف دون رد.

الأهلي يبدع ويقنع ويحرز البرونزية

على الجانب الآخر الأهلي المصري يبدع ويقنع في المباراة التي كانت تخشى جماهيره من خسارة قاسية بعد الهزيمة من بالميراس البرازيلي وتقديم عرض ضعيف، على عكس الهلال السعودي أدى مباراة رائعة ضد تشيلسي، وبذلك يحرز النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بعد نسختي 2006 و 2020، وفريق الهلال يحرز المركز الرابع خلال مشاركته الثانية.

صحيفة الرياضية السعودي: الهلال يخسر برباعية ويحل رابعا

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن فريق الأهلي تمكن من حسم الفوز بالشوط الأول بعدما تقدم بالشوط الأول بنتيجة 3-0، وتعرض لاعبي الهلال ماثيو بيريرا زمحمد كنو للطرد، وأكدت أن الأهلي حقق المركز الثالث للمرة الثالثة بتاريخه، بالمقابل الهلال يحقق المركز الرابع للمرة الثانية.

صحيف الشرق الأوسط: خسارة كارثية للهلال

أكدت الصحيفة أن فريق الهلال خيب أمال جماهيره بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وهاجمت الصحيفة اللاعب ماثيو بيريرا ومحمد كنو للحصول على بطاقة حمراء بالشوط الأول، وأشارت إلى ظهور الهلال بمسوى مغاير لما ظهر عليه بمبارة تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة المدينة السعودية: اجتماع عاجل والأهلي يحصد البرونزية

أكدت صحيفة المدينة السعودية على تحقيق فريق الأهلي المصري لبرونزية كأس العالم للأندية بهزيمة العلال 0-4 مع إستعراض لتاريخ الأهلي وإنجازاته بكأس العالم للأندية، أيضا أكدت الصحيفة على إجتماع عاجل بين إدارة الهلال مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لمعرفة أسباب الخسارة القاسية من الأهلي المصري.

صحيفة سبورت السعودية: نتيجة قاسية ومطالب برحيل جارديم

أكدت صحيفة سبورت السعودية على هزيمة الهلال ووصفتها بالقاسية في ظل الأداء والنتيجة لفريق الهلال، وسلطت الأضواء على مطالبة جماهير الهلال برحيل مدرب الفريق البرتغالي ليوناردو جارديم بالخسارة العريضة من الأهلي المصري.