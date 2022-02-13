انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي| ليفربول يحقق فوزا بشق الأنفس بهدف نظيف ومقابلة صعبة ضد إنتر الأربعاء المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق ليفربول فوزا صعبا ضد فريق بيرنلي بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من البطولة، في مباراة صعبة على الريدز نظرا للظروف التي يقع فيها فريق بيرنلي في مؤخرة الجدول، حيث يعاني من الهبوط لدوري الشامبينوشيب، ونجح اللاعب البرازيلي فابينهو من إحراز هدف المباراة الوحيد.

ليفربول يحقق 3 نقاط هامة وسط أداء رائع للنجم محمد صلاح

وبهذا الفوز يحصل الفريق على 3 نقاط غالية لمواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي، وفقدان الليفر لأي نقاط تعني إقتراب مان سيتي من حسم اللقب للعام الثاني على التوالي وهو ما يخشاه الفريق ومديره الفني الألماني يورجن كلوب، وأدي اللاعب المصري محمد صلاح أداءا جيدا خلال المباراة، وقام بصنع عديد الفرص لزملاؤه، وكانت له ركلة جزاء لم يحتسبها حكم اللقاء.

عودة ساديو ماني ومقابلة صعبة أمام إنتر الإيطالي الأربعاء المقبل

يذكر أن ليفربول لعب المباراة بالتشكيل الكامل بعد عودة النجم السنغالي ساديو ماني من بلاده بعد التتوييج بأمم أفريقيا على حساب المنتخب المصري، بعد التأخر للإحتفالات داخل بلاده، وينتظر الريدز مواجهة ساخنة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فريق إنترناسيونالي الإيطالي على ملعب سان سيرو.

موقف الفريقين بالدوري الإنجليزي