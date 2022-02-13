تشيلسي بطلا لكأس العالم للأندية بالفوز على بالميراس

تشيلسي بطلا لكأس العالم للأندية بالفوز على بالميراستوج نادي تشيلسي الإنجليزي، ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه،عقب تحقيقه فوز قاتل على نظيره بالميراس البرازيلي، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في نهائي كأس العالم للاندية، ليتوج البلوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد المباراة تسلم الاسباني سيزار أزبلكويتا كأس البطولة، ليحتفل مع بقية زملاؤه باللقب الغالي والذي حققه الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

كان تشيلسي قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية لكنه خسر اللقب أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

وبدأ نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مشواره من الدور نصف النهائي بمونديال الأندية، حيث تغلب على الأهلي بهدفين نظيفين.

فيما افتتح تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا بقيادة البلجيكى لوكاكو مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على الهلال بطل دوري أبطال أسيا بهدف نظيف في نفس الدور.

