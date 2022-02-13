نتيجة ميلان ضد سامبدوريا| ميلان ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على سامبدوريا

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا في غاية الأهمية ضد فريق سامبدوريا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوي الإيطالي لكرة القدم “الكاتشيو”، ليتخطي المتصدر فريق إنتر بنقطة واحدة، مع العلم أن فريق ميلان أدى مباراة زائدة عن فريق إنتر، ويحسب الفوز إلى محرز الهدف الوحيد في المباراة إلى اللاعب رفائيل لياو عند الدقيقة 8 من الشوط الأول. موقف فريقى ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي لكرة القدم الفريق المباريات فوز تعادل هزيمة عدد النقاط الترتيب فريق ميلان 25 17 4 4 55 1 فريق سامبدوريا 25 7 9 9 30 12 تشكيل فريق ميلان خلال المباراة بدا المدير الفني ستيفانو بيولي لنادي ميلان المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ميك مايغنان

رباعي خط الدفاع: أليسيو رومانيولي – فرانك كيسي – فيكايو توموري – أليساندرو فلورينزي

خط الوسط المدافع: رادي كرنيتش – فودي بالو

خط الوسط الهجومي: براهيم دياز – ساندرو تونالي – جونيور ميسايس

خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: انطونيو ميراتي – بيير كالولو – تيموي باكايوكو – ماتيو غابيا – اسماعيل بن ناصر – دانييل مالديني – اوليفية جيرو – الكسيس سايلمايكرز – صامويل كاستييخو – كيبريان تاتاروسانو تشكيل فريق ساسولو خلال المباراة بدأ المدير الفني أليسيو ديونيزي لنادي ساسولو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أندريا كونسيلي

رباعي خط الدفاع: فلاد تشيرشيس – جيريمي توليان – جان ماركو فيراري – جورجيوس كيرياكوبولس

خط الوسط المدافع: دافيد فراتيسي – مكسيم لوبيز

خط الوسط الهجومي: حامد جونيور تراوري – دومينكو بيراردي جيانلوكا سكاماتشا

خط الهجوم: جياكومو راسادوري ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: جيانلوكا بيجولو – جياكومو ساتالينو – فيديريكو بيلوسو – روجيريو أوليفرا – ميريت مولدر – ادواردو جولدانيجا –فرانتشيسكو مانيانيلي – جيرمي بوجا – ماتيوس هينريك – عبده حروى – جريجور ديفري

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