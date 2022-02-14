انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون| مان يونايتد يواصل إحباط جماهيره بتعادل مخيب للآمال والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - واصل مانشستر يونايتد نتائجة السلبية بتعادل جديد مخيب للآمال، يؤخر من تقدم الفريق بجدول الدوري الإنجليزي، بالرغم من إستضافته للمباراة على ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات البريميرليج من خلال الأسبوع الخامس والعشرون، لتضع الفريق في المركز الخامس في الترتيب العام، وسط إحباط كبير من جماهير النادي وعدم معرفة أسباب النتائج السلبية، بالرغم من التعاقد مع نجوم كبار على رأسهم كريستانو رونالدو وسانشو وفاران.

نجح مان يونايتد في التقدم مبكرا بهدف للاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو عند الدقيقة 21 من الشوط الأول، ليتستمر النتيجة بهدف لمانشستر يونايتد طوال أحداث الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني فاجأ اللاعب تشي أدامز الجميع بإحراز هدف التعادل لفريق ساوثامبتون عند الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

محاولات لإحراز هدف الفوز دون جدوي

إستمرت المحاولات من جانب مانشستر يونايتد لإدراك هدف التعادل دون جدوى حتى داهم الوقت الجميع، ليطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكرة فريق، وفقدان الشياطين الحمر لنقطتين ثمينتين في إطار الصراع المحتدم على المركز الرابع بين فرق وست هام يونايتد والأرسنال وتوتنهام هوتسبير.

موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي