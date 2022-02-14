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انت الان تتابع تفاصيل خبر تعادل مخيب لجماهير الزمالك| تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا الجولة الأولى من دور المجموعات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - اختتمت مساء امس السبت منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من خلال الجولة الأولي لدور االمجموعات، بإقامة سبعة مباريات، وتم تأجيل مبارة واحدة إلى يوم 5 مارس المقبل بين فريقي المريخ السوداني والأهلي المصري بسبب مشاركة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات وحصل المركز الثالث بالبطولة.
ويمثل مصر في تلك البطولة فريقي الزمالك الذي فشل في الفوز على فريق بيترو أتلتيكوم الأنجولي وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء مخيب لآمال جماهير القلعة البيضاء، والنادي الأهلي المصري “مؤجلة “.
أبرز نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات ” الجولة الأولي “
|طرفي المباراة
|موعد المباراة
|نتيجة المباراة
|مكان المباراة
|رقم المجموعة
|ماميلودي صنداونز ضد الهلال السوداني
|الجمعة 11 فبراير 2022
|فوز ماميلودي صنداونز1-0
|جنوب أفريقيا
|المجموعة الأولى
|النجم الساحلي ضد شباب بلوزداد
|الجمعة 11 فبراير 2022
|التعادل السلبي 0-0
|تونس
|المجموعة الثالثة
|الوداد المغربي ضد ساجرادا
|الجمعة 11 فبراير 2022
|فوز الوداد المغربي 3-0
|المغرب
|المجموعة الرابعة
|الترجي ضد جوانينج جالاكسي
|السبت 12 فبراير 2022
|فوز الترجي التونسي 4-0
|تونس
|المجموعة الثالثة
|حوريا كوناكري ضد وفاق سطيف
|السبت 12 فبراير 2022
|فوز وفاق سطيف 1-0
|غينيا
|المجموعة الثانية
|الزمالك ضد بيترو أتلتيكوم
|السبت 12 فبراير 2022
|التعادل الإيجابي 2-2
|مصر
|المجموعة الرابعة
|الرجاء البيضاوي ضد أمازولو
|السبت 12 فبراير 2022
|فوز الرجاء البيضاوي 1-0
|المغرب
|المجموعة الثانية
|الأهلي المصري ضد المريخ السوداني
|5 مارس 2022
|مؤجلة
|القاهرة
|المجموعة الأولى
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