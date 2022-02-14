انت الان تتابع تفاصيل خبر تعادل مخيب لجماهير الزمالك| تعرف على نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا الجولة الأولى من دور المجموعات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - اختتمت مساء امس السبت منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم من خلال الجولة الأولي لدور االمجموعات، بإقامة سبعة مباريات، وتم تأجيل مبارة واحدة إلى يوم 5 مارس المقبل بين فريقي المريخ السوداني والأهلي المصري بسبب مشاركة فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات وحصل المركز الثالث بالبطولة.

ويمثل مصر في تلك البطولة فريقي الزمالك الذي فشل في الفوز على فريق بيترو أتلتيكوم الأنجولي وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء مخيب لآمال جماهير القلعة البيضاء، والنادي الأهلي المصري “مؤجلة “.

أبرز نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا – دور المجموعات ” الجولة الأولي “