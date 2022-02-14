انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز بيراميدز وتعادل المصري| تعرف على نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية الجولة الأولى من دور المجموعات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت اليوم الأحد منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم من خلال الجولة الأولي لدور االمجموعات، بإقامة سبعة مباريات، وتم تأجيل مبارة واحدة إلى يوم 6 مارس المقبل بين فريقي رويال ليبوردس بطل سويزلاند ضد الإتحاد الليبي، ويمثل مصر في تلك البطولة فريقي بيراميدز الذي حقق فوزا صعبا اليوم على فريق أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2-1، والنادي المصري البورسعيدي الذي تعادل سلبيا مع نظيره القطن الكاميروني 0–0 في مدينة جاروة الكاميرونية. أبرز نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية – دور المجموعات ” الجولة الأولي “ طرفي المباراة موعد المباراة نتيجة المباراة مكان المباراة رقم المجموعة مازيمبي ضد أوتوهو أويو الأحد 13 فبراير 2022 فوز مازيمبي 1-0 الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة القطن الكاميروني ضد المصري الأحد 13 فبراير 2022 التعادل السلبي 0-0 الكاميرون المجموعة الثالثة سيمبا ضد أسيك الإيفواري الأحد 13 فبراير 2022 فوز سيمبا 3-1 تنزانيا المجموعة الرابعة بيراميدز ضد أهلي طرابلس الأحد 13 فبراير 2022 فوز بيراميدز 2-1 مصر المجموعة الاولى أورلاندو بايرتس ضد شبيبة الساورة الأحد 13 فبراير 2022 فوز أوراندو بايرتس 2-0 جنوب أفريقيا المجموعة الثانية الصافقسي التونسي ضد زاناكو الزامبي الأحد 13 فبراير 2022 فوز الصفاقسي التونسي 1-0 تونس المجموعة الأولي نهضة بركان المغربي ضد الحرس الوطني بطل النيجر الأحد 13 فبراير 2022 فوز نهضة بركان 5-3 المغرب المجموعة الرابعة رويال ليبوردس ضد الإتحاد الليبي 6 مارس 2022 مؤجلة سويزيلاند المجموعة الثالثة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز بيراميدز وتعادل المصري| تعرف على نتائج مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية الجولة الأولى من دور المجموعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.