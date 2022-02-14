تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 14 فبراير مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ومعلقي المباريات

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محمد سياف - ابو ظبي - مباريات اليوم الأحد علي مستوى كرة القدم في الكثير من المنافسات على المستوى الإفريقي والأوروبي المتبقية من الجولات التي لعبت يومي السبت والأحد، وحيث يهمنا تقديم جدول بمباريات اليوم الإثنين 14 فبراير لمشاهد موقع مصر فايف، للتعرف على المباريات التيى يريد متابعتها ومشاهدتها، وعلى المستوي المحلي تنطلق منافسات الأسبوع التاسع بمباراتين، وعلى المستوى الأوروبي إستكمال المباريات الأخيرة لهذا الأسبوع للدوريات الإسباني والإيطالي والتركي والبرتغالي. مباريات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم – الأسبوع التاسع طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الإتحاد السكندري ضد إيسترن كومباني الإثنين 14 فبراير 2022 3:00 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 أيمن الكاشف معلق مصر المقاصة ضد طلائع الجيش الإثنين 14 فبراير 2022 8:00 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 مؤمن حسن مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة مايوركا ضد أتلتيك بلباو الإثنين 14 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت سبورت hd1 محمد بركات مباريات اليوم في الدوري التركي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة معلق هاتاي سبور ضد جوتيبي الإثنين 14 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت ملعب هاتاى سبور أضنة دمير سبور ضد بشكتاش الإثنين 14 فبراير 2022 07:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبوت ملعب أضنة دمير سبور مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لكرة القدم – الجولة الخامسة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة ملعب المباراة سبيزيا كالتشيو ضد فيورينتينا الإثنين 14 فبراير 2022 09:45 ظهرا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي خالد الغول ملعب سبيزيا مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم – الجولة الثانية والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة أروكا ضد ماريتيمو الإثنين 14 فبراير 2022 10:45 مساءا بتوقيت القاهرة غير مدرج عربيا ملعب أروكا

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