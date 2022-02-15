تصفيات المونديال: حضور 50 ألف متفرج لمباراة مصر والسنغال في استاد القاهرة

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محمد سياف - ابو ظبي - محمد حلمي مشهور، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أن مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال ستقام على استاد القاهرة أمام 50 ألف متفرج، حيث تستعد مصر لمواجهة السنغال في الدور الأخير من تصفيات كأس العالم في مارس المقبل.

وقال مشهور في كلماته لـ “أون تايم سبورتس 1”: “كل الدعم للمنتخب والجهاز الفني، واتحاد الكرة سيكون دائمًا وراء الفريق”.

وتابع “تقرر أن تقام مباراة التأهل لكأس العالم بين مصر والسنغال على استاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج”.

وقال: “لقد حرصنا على زيارة معسكر المنتخب منذ اليوم الأول للمجلس، ولم يُلمح كيروش إلى أنه لا يهتم بأفريقيا، لكن الهدف الرئيسي كان الوصول إلى كأس العالم، و لا يوجد مدرب أو لاعب يريد خسارة أي لقب”.

طلب كيروش أن يكون هناك مكان للتدريب قبل سفره، ويحب التدرب في ملعب مفتوح، وطلب اللعب أمام جمهور في ستاد القاهرة، ومنع الجهاز الفني الذي يساعده من السفر لحضور الدوري وتقديم تقرير له.

وقال “باب الفريق مفتوح لجميع اللاعبين، وسيتم استكمال جميع رغبات الفريق، وسنقوم بدعم جميع طلبات كيروش”.

أسعار تذاكر كأس العالم لكرة القدم 2022

من خلال الوصول إلى الموقع المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم من هنا، يستطيع أن يستفسر عشاق ومشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن مراحل بيع التذاكر وأسعارها وفئاتها، وقد بلغ سعر تذاكر الفئة الأولى من مباريات كأس العالم 210 دولارات، أو 3304 جنيهات.

تذاكر كأس العالم 2022 للأجانب الفئة الثالثة تبدأ من 69 دولارًا أي حوالي 1100 جنيه، وتباع تذاكر الفئة الثانية بخصم لسكان البلد المضيف بنحو11 دولارًا أي 115 جنيهًا، وتبلغ تكلفة مقاعد نهائي المونديال نحو 1607 دولارات، أي 25 ألفًا و 290 جنيهاً، بحسب الاتحاد، فيما تبلغ تكلفة تذاكر الفئة الثانية نحو 1000 دولار، أي 15 ألفاً و 737 جنيهاً.

وبلغت أسعار تذاكر نهائي المونديال في الفئة الثالثة 604 دولارات أي 9505 جنيهات للفئة الثالثة، ودفع السكان المحليون 206 دولارات أو 3241 جنيها مقابل تذكرة الفئة الثالثة.