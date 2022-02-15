نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي .. مباراة الباطن والنصر تنقل من خلال شاشة قناة ssc السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق الباطن في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي، في مباراة يترقبها الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية ومتابعي الدوري السعودي، حيث يرغب الكثير في متابعة المباراة من ستاد اللقاء، وقد تم الاعلان عن طرح التذاكر الخاصة بالمباراة التي تقام من خلال ستاد

الباطن الرياضي، لكي يتم حجز التذاكر الكترونيا وشراءها لكي يتم حضور المباراة، وسوف نستعرض من خلال هذه

السطور رابط حجز تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي.

مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي

يحل فريق النصر السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الباطن في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي هذه النسخة، والتي يدخلها فريق الباطن السعودي مضيف هذه المباراة في المركز الرابع عشر

برصيد 19 نقطة، أما عن الضيف في هذه المباراة وهو فريق النصر السعودي يبدأ المباراة في المركز الثالث من ترتيب

جدول الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، والذي يسعى الى ملاحقة متصدر الدوري في هذا التوقيت فريق الاتحاد

السعودي، وذلك من خلال تحقيق الفوز والحصول على نقاط نقاط هامة من خلال هذه المباراة القوية.

موعد مباراة الباطن ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المقرر ان تقام المباراة القوية التي تجمع بين الباطن والنصر السعودي في منافسات الجولة 21 من يوم الخميس الموافق 17 من شهر فبراير، والتي تنطلق مباشرة في تمام الساعة 2:45 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:45 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.

رابط حجز تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي

تم الاعلان عن طرح تذاكر مباراة الباطن والنصر في الدوري السعودي الكترونيا عبر موقع تيكت مكس، وهو الموقع الخاص بطرح جميع تذاكر مباريات الدوري السعودي بشكل عام، حيث يتم الولوج الى موقع تيكت مكس مباشرة من

خلال الرابط الخاص به، ومن ثم اختيار ايقونة حجز تذاكر مباراة الباطن والنصر، على أن يتم تحديد عدد التذاكر ومن ثم

تأكيد عملية الحجز.