نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة مكاني” رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 21 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الملك عبدالله مباراة هامة تجمع بين فريق التعاون السعودي ونظيره فريق الاتحاد في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، حيث يحتفظ الاتحاد السعودي بصدارة الدوري السعودي في

هذا التوقيت ويتفوق بشكل كبير في منافسات الدوري السعودي بدايتها، لذلك يكون لديه الدفاع الاخير في مواصلة التفوق

وتحقيق الفوز للاحتفاظ بالمركز الاول، وقد تم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بحجز تذاكر المباراة الكترونيا، لذلك

نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي الجولة 21.

مباراة التعاون والاتحاد في الدوري

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق التعاون في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي، حيث يبدأ فريق الاتحاد في هذه المباراة في صدارة الدوري السعودي في المركز الاول برصيد 47 نقطة، فيما

يحتل فريق التعاون المضيف لهذه المباراة المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة حتى الآن، حيث تقام المباراة من خلال

ستاد الملك عبدالله الرياضي والتس تشهد منافسة قوية بين الطرفين سعيا الى الوصول الى ثلاث نقاط جديدة في المنافسة

على لقب الدوري السعودي.

موعد مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

تقام مباراة التعاون والاتحاد في منافسات الجولة 21 من رسميا يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر فبراير، على ان يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 5:35 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.

رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد في الدوري السعودي

وقد تم الاعلان عن طرح تذاكر مباراة التعاون ضد الاتحاد في ستاد الملك عبدالله الرياضي رسميا عبر موقع منصة

مكاني، على ان يتم حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية.