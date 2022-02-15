أصداء الهزيمة التاريخية للهلال السعودي.. إقالة الجهاز الفني للفريق وتعيين الأرجنتيني رامون دياز

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها فريق الهلال السعودي من نظيره الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية التي إستضافتها الإمارات، ونجح الأهلي خلال تلك المباراة من تحقيق فوز عريض على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد، لتصب جماهير الزعيم غضبها على الجهاز الفني واللاعبين، والضغط على إدارة النادي للإطاحة بالمدير الفني للفريق البرتغالي رونالدو جارديم.

ضغط جماهيري كبير للإطاحة بالمدرب البرتغالي

فوجئت جماهير نادي الهلال بالعرض الذي قدمه فريق الهلال ضد الأهلي المصري، والتعرض لتلك الهزيمة القاسية الغير متوقعة لأكثر المتشائمين، خاصة بعد العرض رفيع المستوي الذي قدمه الفريق أمام بطل أوروبا فريق تشيلسي، ونجح في إحراجه طوال الشوط الثاني، لولا تألق حارس الفري الإسباني كيبا، لنجح في إدراك التعادل، ولذلك كانت جماهير الهلال تمنى نفسها بتحقيق البرونزية كأول ميدالية في كأس العالم للأندية بعد مشاركتان.

الهلال السعودي يعلن تعيين الأرجنتيني مدربا للفريق

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا إقالة المدير الفني البرتغالي رونالدو جارديم على خلفية الهزيمة القاسية من الأهلي المصري، وتعيين المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على رأس القائمة الفنية للفريق، مع توجيه الشكر للمدير الفني السابق، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها داخل جدران الزعيم الهلالي، متمنين له دوام التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.

تعيين رامون دياز حتى نهاية الموسم الحالي

أكدت إدارة نادي الهلال السعودي على الإتفاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بموجب عقد إتفاق حتى نهاية الموسم الحالي، مؤكدة على وصول المدرب للرياض صباح الثلاثاء برفقة الطاقم المساعد، لبدء تولي المهمة الفنية للفريق وتوقيع العقود، ويعتبر المدرب الأرجنتيني خبير بالكرة السعودية، حيث سبق وأن قام بالتدريب في الدوري السعودي.