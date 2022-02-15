نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” احجز مقعدك ” حجز شراء تذاكر مباراة أهلي جدة والفيحاء اليوم 2/17/2022 الجولة 21 والقنوات الناقلة || رابط اسعار تذاكر الاهلى السعودي والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز وشراء تذاكر مباراة أهلي جدة والفيحاء يستضيف الأهلي السعودي نادي الفتح في منافسات الجولة ال21 لكأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

الأهلي يدخل المباراة من الخلف بفوز مثير وحاسم على الفتح في الجولة السابقة، بهدف دون إجابة للانتقال للنقطة 24 في المركز التاسع، وسيتطلع لمواصلة الفوز لتحسين ترتيب الدوري.

في المقابل، تعادل الفيحاء في مباراته الأخيرة أمام الفيصلي ليصعد إلى النقطة 26 في المركز السابع، والفوز على الراقي سيساعده في سعيه نحو المربع الذهبي.

ما موعد مباراة الأهلي والفيحاء القادمة؟

وتقام مباراة الأهلي المقبلة أمام الفيحاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل يوم الخميس 17 فبراير 2022، وتبدأ المباراة من الساعة 7 إلى 5 مساءً تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة، وحوالي 6 إلى 5 مساءً توقيت القاهرة.

أي القنوات ستنقل مباراة الأهلي والفيحاء؟

يتم بث مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC ويمكن مشاهدتها مجانًا بتقنية SD؛ للعرض بدقة عالية، يلزم الاشتراك.

رابط اسعار تذاكر الاهلى السعودي والفيحاء عبر منصة مكأني

هناك العديد من المواقع الإلكترونية حيث يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي في 2021-2022، حيث لم يتم ترخيص مكان محدد من قبل الاتحاد الرياضي السعودي.

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حدد المباراة التي ترغب في شراء التذاكر لها من قائمة المباريات القادمة.

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يمكن للمستخدم التنقل إلى المجمع المحدد باستخدام خريطة تفاعلية.

بعد تحديد مكان المقعد المناسب وحجزه، يتم تأكيد الحجز عبر:

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تحديد طريقة الدفع الإلكتروني والتي يجب أن تتضمن ما يلي:

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شروط الحضور لمباريات الدوري السعودي 2021-2022

اتفقت وزارة الصحة السعودية ووزارة الترفيه السعودية على إقامة مباريات الدوري السعودي في الملاعب بحضور الجماهير لموسم 2021/2022، لكن مع مراعاة بعض الشروط الصارمة التي لن تتسامح معها وزارة الرياضة، والضرورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم امتثال المواطنين.