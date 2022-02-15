” الهلال ضد الشباب ” رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب اليوم 17 فبراير 2022 من الجولة 21 والقنوات الناقلة عبر موقع مكأني

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عمر شويل - جدة حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والشباب يتمتع الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بجمهور عالمي، ويعد الدوري من أقدم الدوريات في الوطن العربي. 0، عقب لقاءهما مساء السبت على إستاد آل نهيان بنادي الوحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والشباب

وتقام المباراة يوم الخميس المقبل 17 فبراير 2022، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، وستنطلق في تمام الساعة 8:40 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والساعة 9:40 صباحا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل نادي الهلال حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة بينما يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 47 نقطة. ويأتي نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، فيما جاء نادي النصر في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

واختتمت، مساء السبت، الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين بمباريات بين الطائي والباطين والرائد والتعاون وفي المقابل، انتصر التعاون على الرائد بنتيجة 3-0، ليدفع التعاون إلى المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

القنوات التي ستنقل مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الهلال والشباب

تبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين على شبكة قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية، ويمكنك مشاهدتها بتقنية عالية الدقة بالاشتراك في باقات الدوري السعودي.

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بعد إقصائه من كأس العالم للأندية من قبل الأهلي المصري، يستعد نادي الهلال السعودي للسداد لجمهوره عند عودتهم إلى دوري المحترفين السعودي، حيث سيواجه الهلال السعودي نادي الشباب في لقاء الأسبوع الأول لكرة القدم السعودي.. مباراة يوم الخميس على الهواء مباشرة بين الهلال والشباب.

رابط حجز شراء اسعار تذاكر مباراة الهلال والشباب