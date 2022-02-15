موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم والقنوات المفتوحة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء فريق ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، وذلك ضمن افتتاح مباريات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا الذي يشهد مباراة أخرى في نفس التوقيت يلتقي فيها فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي على ملعبه مع مانشستر سيتي وصيف البطولة التي تشهد تنافس كبير كعادتها على اللقب الذ يحمله فريق تشيلسي بعد فوزه أمام السيتي، وتعتبر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نهائي مبكر بين الميرنجي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق اللقب، والفريق الباريسي الطامح لتحقيق أولى ألقابه بعد أن اقترب كثيراً منها في الموسم قبل الماضي بتأهله للنهائي قبل خسارته ضد بايرن ميونخ بهدف دون رد.

باريس سان جيرمان يستضيف الميرنجي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق فوز لن يكون سهل بالمرة ضد فريق ريال مدريد لتخطيه إلى ربع النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة بعد أن تمكن من بلوغ ثمن النهائي بتخطيه مرحلة المجموعات بتواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات، بعد أن تواجد خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بفارق نقطة وحيدة، بعد أن جمع باريس 11 نقطة من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مباراة وحيدة.

ريال مدريد تمكن من تخطي مرحلة المجموعات متواجداً في صدارة ترتيب مجموعته بجدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه انتر ميلان صاحب المركز الثاني، حيث جمع الميرنجي 15 نقطة من خوض ست مباريات حقق فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ودون أن يلتقى الخسارة حتى الآن في البطولة التي يسعى للعودة لمنصات تتويجها من جديد بعد غياب ثلاث مواسم.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

الثلاثاء 15 فبراير 2022.

10:00 توقيت مصر، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، وقطر، سوريا، فلسطين، والأردن.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وعمان.

9:00 بتوقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس مجاناُ