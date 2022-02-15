نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة التعاون والاتحاد القادمة 2022/02/17 رابط حجز تذاكر التعاون والاتحاد منصة makain في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق العميد نادي الاتحاد متصدر الدوري السعودي للمحترفين، عن موعد مباراة التعاون والاتحاد القادمة في أطار مباريات الدوري السعودي لحساب الجولة 21، والتي تلعب بها عدة مباريات هامة منها مباراة الهلال والشباب، والتي من المتوقع أن تكون مثيرة نظراً للرغبة المشتركة من الفريقين للفوز بالمباراة الهامة، الاتحاد من أجل مواصلة رحلته للفوز باللقب الكبير، والتعاون من أجل دخول منطقة الأمان والبعد عن مؤخرة ترتيب الدوري، بعد الصفقات القوية التي قام بها في المركاتو الشتوي.

كان الفريقين قد تعادلا في لقاء الدور الأول بهدف لكل فريق، وكذالك قد فاز كلاً منهما بالثلاثة في الجولة الماضية ليدخلا لقاء الجولة 21 بحظوظ متكافئة لكلاً منهما، الاتحاد ألحق الهزيمة بالنصر السعودي، والتعاون أيضاً فاز على الرائد ويطمع في مواصلة سلسلة الفوز من أجل التقدم في الجدول، يغيب عن التعاون اللاعب معتز هوساوي بداعي الإصابة، كما يغيب عن العميد أحمد حجازي لنفس السبب.

عداد تنازلي لموعد مباراة التعاون والاتحاد القادمة

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 19 15 2 2 11 13:41 28 47 2 الشباب 20 11 7 2 10 21:38 17 40 3 النصر 20 12 2 6 10 21:35 14 38 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 20 8 6 6 10 28:25 -3 30 6 أبها 20 8 4 8 10 30:21 -9 28 7 الفيحاء 19 6 8 5 11 14:16 2 26 8 الرائد 20 7 4 9 10 31:26 -5 25 9 الأهلي 20 5 9 6 10 25:24 -1 24 10 الطائي 20 7 1 12 10 34:20 -14 22 11 التعاون 20 5 6 9 10 36:33 -3 21 12 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 13 الفيصلي 19 4 8 7 11 26:20 -6 20 14 الباطن 20 4 7 9 10 26:18 -8 19 15 الفتح 19 4 6 9 11 27:23 -4 18 16 الحزم 20 3 5 12 10 26:15 -11 14

مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري

تكتسب مباراة اليوم بين التعاون والاتحاد أهمية كبيرة من جانب الفريقين، فالهدف واحد لكلاً منهما وهو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وإن كان التاريخ في مباريات الفريقين في دوري المحترفين ينحاز بشدة لصالح العالمي فبعد 30 مباراة جمعت الفريقين، كان الفوز من نصيب النصر في 17 مباراة، مقابل 7 انتصارات للتعاون، وحسم التعادل النتيجة في 6 مباريات كان أخرها مباراة الدور الأول.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري المحترفين السعودي من خلال شبكة قنوات ssc الرياضية الجديدة، وحتى كتابة هذه السطور لم تعلن القنوات عن أي قناة سوف تنقل المباراة المرتقبة أو عن معلق اللقاء.

رابط حجز تذاكر مباراة التعاون والاتحاد

لراغبي مشاهدة ألقاء الهام والذي سوف يكون مؤثر في مشوار الاتحاد نحو اللقب، عليه الدخول على منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات وأتباع خطوات حجز التذاكر إلكترونياً، ودفع قيمة التذكرة مع أتخاذ كافة التدابير والإجراءات الموصي بها في دخول المباريات، من قبل وزارة الرياضة ووزارة الصحة.

موعد مباراة التعاون والاتحاد