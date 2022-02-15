باريس سان جيرمان وريال مدريد دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2022 بمباراة نارية بين الفريقين المرشحين للفوز بالبطولة فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في المباراة التي يستضيفها ملعب بارك دى برانس “حديقة الأمراء” معقل نادي العاصمة الفرنسي، وسط إهتمام جماهيري عالمي بمتابعة المباراة النارية.

مشوار فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد

تأهل فريق باريس سان جيرمان كثاني عن المجموعة الأولى بعدما حصل 11 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ12 نقطة، ليتأهل ضمن الفريق ثواني المجموعات، أما ريال مدريد فتأهل كأول المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، ومع إجراء القرعة كان ريال مدريد ضمن فرق التصنيف الأول ونادي باريس سان جيرمان ثاني المجموعة، ليجدا أنفسهم في مواجهه نارية، وصفت بالنهائي المبكر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

وتقام المباراة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد يوم الثلاثاء 15 فبراير على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

أعلنت قناة بي إن سبورت القطرية عن نقلها للمباراة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد حصريا على قنواتها الرياضية beIN Premium 1HD & beIN 4k

معلق المباراة

أسندت قنوات بي إن سبورت تعليق المباراة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى المعلق اليمني ” حسن العيدروس “.