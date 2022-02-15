نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لقاء الجريحين” موعد مباراة الباطن والنصر والقناة الناقلة والتشكيل النصر يحاصر الفار ويطلب المحادثات في المقال التالي
يحل نادي النصر السعودي ضيفاً ثقيلاً على فريق نادي الباطن، عندما يحين موعد مباراة الباطن والنصر المقرر لها الخميس 17 فبراير ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي يلعب بها عدة مباريات هامة من أهما مباراة الاتحاد والتعاون، اللقاء الذي من الممكن أن نطلق عليه لقاء الجريحين، فكل فريق مني بالهزيمة بالثلاثة في الجولة الماضية، النصر خسر من الاتحاد المتصدر بثلاثية دون مقابل، والباطن خسر من الطائي بثلاثة أهداف لهدف، الفريقين يهمهما اليوم تحقيق الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط،
صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق الباطن يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، فبعد خوض 20 مباراة لم يجمع سوى 14 نقطة فقط، من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات، ويحتل المركز الرابع عشر في الترتيب، بينما فريق النصر يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، من لعب 20 لقاء ويرغب في الفوز واستعادة الثقة بعد الخسارة الكبيرة من العميد المتصدر، والتي طالبت إدارة النصر الإطلاع على محادثة حكام الفار مع الحكم الإسباني الذي أدار اللقاء، والذي من وجهة نظر الإدارة لم يكن عادل.
عداد تنازلي لموعد مباراة الباطن والنصر
التشكيل المتوقع للنصر ضد الباطن اليوم
بعد طرد تاليسكا في لقاء الاتحاد الأخير من المرجح عودة الدولي الكاميروني أبوبكر، ليحل محله أمام الباطن والتشكيل المتوقع للنصر كما يلي.
|حراسة المرمى
|وليد عبد الله
|خط الدفاع
|عبد الإله العمري، منصور الشمري، فونيس موري، سلطان الغنام
|خط الوسط
|دي مورايس، علي الحسن، بيبي مارتينيز
|خط الهجوم
|رودريجز، خالد الغنام، أبوبكر فينيست
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الاتحاد
|19
|15
|2
|2
|11
|13:41
|28
|47
|2
|الشباب
|20
|11
|7
|2
|10
|21:38
|17
|40
|3
|النصر
|20
|12
|2
|6
|10
|21:35
|14
|38
|4
|الهلال
|17
|8
|7
|2
|13
|20:29
|9
|31
|5
|ضمك
|20
|8
|6
|6
|10
|28:25
|-3
|30
|6
|أبها
|20
|8
|4
|8
|10
|30:21
|-9
|28
|7
|الفيحاء
|19
|6
|8
|5
|11
|14:16
|2
|26
|8
|الرائد
|20
|7
|4
|9
|10
|31:26
|-5
|25
|9
|الأهلي
|20
|5
|9
|6
|10
|25:24
|-1
|24
|10
|الطائي
|20
|7
|1
|12
|10
|34:20
|-14
|22
|11
|التعاون
|20
|5
|6
|9
|10
|36:33
|-3
|21
|12
|الإتفاق
|19
|4
|8
|7
|11
|31:25
|-6
|20
|13
|الفيصلي
|19
|4
|8
|7
|11
|26:20
|-6
|20
|14
|الباطن
|20
|4
|7
|9
|10
|26:18
|-8
|19
|15
|الفتح
|19
|4
|6
|9
|11
|27:23
|-4
|18
|16
|الحزم
|20
|3
|5
|12
|10
|26:15
|-11
|14
تاريخ مواجهات الباطن والنصر في الدوري
يرجح تاريخ مواجهات الفريقين كفة النصر السعودي، فقد تقابل الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين في 11 مباراة، كان الفوز من نصيب العالمي في 7 مباريات، بينما فاز الباطن في 3 لقاءات فقط وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، سجل النصر 23 هدف في شباك الباطن، بينما سجل الباطن 11 هدف في مرمى نادي النصر.
موعد مباراة الباطن والنصر والقنوات الناقلة
|المباراة
|نادي الباطن& النصر السعودي
|البطولة
|الجولة 21 من عمر الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الخميس الموافق 17 فبراير الساعة 14.45 بتوقيت القاهرة، 15.45 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الباطن السعودي
|القنوات الناقلة
|قنوات ssc الرياضية السعودية
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