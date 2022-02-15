سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقناة الناقلة ومعلق المباراة

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2022 بين فريقي سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي، بمباراة تبدو سهلة نسبيا للسماوي، في المباراة التي يستضيفها ملعب خوسيه الفالادي معقل نادي سبورتينج لشبونة، وسط إهتمام جماهيري عالمي بمتابعة بالمباراة الكبيرة. وسنتعرف من خلال موقعنا عن موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

مشوار فريقي سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي

تأهل فريق سبورتينج لشبونة كثاني عن المجموعة الأولى بعدما حصل 9 نقاط بصعوبة خلف أياكس أمستردام المتصدر بـ18 نقطة، ليتأهل ضمن الفريق ثواني المجموعات، أما فريق مانشستر سيتي فتأهل كأول المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ومع إجراء القرعة كان مان سيتي ضمن فرق التصنيف الأول ونادي سبورتينج لشبونة ثاني المجموعة، ليجدا أنفسهم في مواجهة بعضهما، وصفت بالسهلة لفريق مانشستر سيتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج

وتقام المباراة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 15 فبراير على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي

أعلنت قناة بي إن سبورت القطرية عن نقلها لمباراة سبورتينج لشبونة ومان سيتي “مباراة الذهاب” حصريا على قنواتها الرياضية beIN Premium 2HD.

معلق المباراة

أسندت قنوات بي إن سبورت تعليق المباراة بين سبورتينج لشبونة ومانشستر سيتي إلى المعلق التونسي “رؤوف بوخليف”.